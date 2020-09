L'Ençà, el nou vi d'Empordàlia

El celler Empordàlia ha tret al mercat el seu nou vi Ençà. Un vi inspirat en el poema L'Empordà, de Joan Maragall. Ha estat batejat com a Ençà fent referència a les últimes frases del poema, que diu així: «La sirena se féu un xic ençà i un xic ençà el pastor de la muntanya». Segons han explicat els seus autors es tracta d' un vi fet amb les varietats tradicionals de l'Empordà, garnatxa i samsó. Una sinergia entre dues varietats. La sirena representa la garnatxa i el pastor, el samsó. Acaba esdevenint un homenatge al poeta Joan Maragall i a l'Empordà com a terra. El celler Empordàlia va escollir l'Arxiu Joan Maragall a Barcelona per presentar Ençà el passat 28 de gener de 2020, en un acte que també va ser un homenatge al poeta i a la terra, Joan Maragall i l'Empordà. L'elecció es va fer perquè, segons han explicat des del celler, Joan Maragall sempre va tenir una relació especial amb l'Empordà. I el poema L'Empordà en deixa constància d'aquest fet.

El poema narra la llegenda de la sirena i el pastor. La sirena vivia al mar i el pastor, a la muntanya. Es van enamorar i van decidir trobar-se al bell mig del pla, és a dir, a l'Empordà. El celler ha comptat, des del primer moment, amb el suport de l'Arxiu Joan Maragall i del Sr. Pere Maragall, net del poeta. Els seus creadors han posat de relleu que l'Ençà té aromes de fruites negres madures, com la cirera i la mora, combinades amb notes d'espècies. En boca és un vi rodó i ben estructurat. Harmonitza amb taules de carn vermella, rostits, carns de caça i també convida a descobrir els platillos i la cuina dels bolets.

El vi es pot trobar a les agrobotigues d'Empordàlia de Pau i Vilajuïga, a la botiga on-line del celler Empordàlia-, a botigues especialitzades i també a algunes grans superfícies.

Situat a Pau i Vilajuïga, Empordàlia és la unió de petits agricultors de l'Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions i que han creat un nou concepte per valoritzar els productes de la regió i la seva gastronomia. Els vins que s'elaboren al celler i l'Oli de Pau, elaborats amb varietats autòctones, reflecteixen el caràcter de l'Empordà. El celler disposa de dues agrobotigues on es poden trobar els seus productes, així com altres productes gastronòmics amb segell empordanès.

Més informació: Empordàlia