L'Escala suspèn el Carnaval de l'any vinent pel coronavirus

La Comissió de Carnaval i l'Ajuntament de l'Escala han acordat suspendre els actes de l'edició 2021 del Carnaval de l'Escala, amb motiu de la situació de pandèmia i la impossibilitat de compatibilitzar-ho amb la celebració d'una de les activitats que més quantitat de públic i participants mobilitza al municipi.

La decisió s'ha pres en aquests moments pel fet que és quan la majoria de colles començaven a preparar habitualment les carrosses i disfresses, ha informat l'Ajuntament. Bona part de les colles ja havien manifestat a la Comissió de Carnaval la seva convicció que una rua de les característiques de la de l'Escala no es podia dur a terme.

Més de mil persones disfressades participen cada any a la rua del Carnaval de l'Escala, que acumula una gran quantitat de públic pels carrers per on passa.

Durant els mesos previs, les diferents colles es reuneixen periòdicament per tal de construir les carrosses. La majoria coincideixen en una nau municipal i també es faria impossible fer-ho sense incomplir l'actual normativa sanitària.