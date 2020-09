La verema ha donat menys raïm però un vi de més qualitat

Després de mesos d'incertesa perque fins que no es comença la verema no se sap ara ja es pot afirmar que aquest any s'haurà recollit menys raïm però, en canvi, el resultat serà més bo, i el vi que en sortirà serà de més qualitat. La verema ja va començar durant el mes d'agost en algunes varietats. Cada vegada més s'avança la recollida del raïm. Els experts afirmen que el canvi climàtic hi té molt a veure i sempre en cada temporada la recollida s'acaba avançant. La verema també ha avançat molt en els últims anys i s'ha modernitzat amb la introducció de maquinària que facilita molt la feina. És el moment culminant per a tot celler i la recompensa per l'immens treball fet a la vinya que al final es transforma en el vi que surt del celler.

Segons dades facilitades per la DO Empordà l'agost passat quan va arrencar la verema la previsió era que es recollís un 20 per cent menys de raïms que en altres temporades. El principal motiu d'aquestes pèrdues és la incidència que ha tingut el fong míldiu en les vinyes, un tipus de malaltia que s'ha incrementat amb les pluges i les humitats d'aquesta primavera. On més incidència ha tingut ha estat en produccions ecològiques, ja que no poden fer servir tants productes per eliminar el fong, i podrien arribar a perdre més del 50%.

Després d'una primavera plujosa i un estiu sec, els cellers de la DO Empordà van començar la verema de les varietats de raïm blanc. En aquest sentit, ho van fer entre una setmana i deu dies abans que altres anys. L'aparició del fong míldiu ha estat un maldecap per a molts productors. Aquest any ha afectat de manera important a la vinya però tot i així s'espera que el vi sigui d'una gran qualitat. En els cultius ecològics no es poden fer servir productes i elements químics per tractar aquest tipus de malalties i això provoca que moltes vinyes d'aquest tipus perdin molta collita. També aquest any els cellers i productors han hagut de prendre mesures especials amb motiu de la covid-19- S'han establert mesures per evitar la propagació del virus. A les vinyes es pren la temperatura diàriament a tots els treballadors i tot el personal es renta les mans només de començar. Al llarg de la jornada es van repetint les mesures per poder garantir la seguretat de totes les persones implicades.