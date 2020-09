Capmany construeix una nova aula i instal·la plaques solars a l'escola

L'Ajuntament de Capmany ha construït una nova aula i ha instal·lat plaques solars a la coberta de l'escola municipal Els Dòlmens. La primera de les iniciatives es preveia abans de la pandèmia, però el coronavirus ho va accelerar per poder disposar de més espai per a la quarantena d'alumnes de primària que hi ha a Capmany.

«Ampliar l'espai de l'escola és bàsic», destaca l'alcalde, Joan Fuentes. El centre escolar tenia fins ara quatre aules. Als tres pisos superiors hi ha tres antics habitatges que anteriorment ocupaven els mestres del centre. Actualment n'hi ha dos que encara hi resideix gent. «Les relacions humanes s'han de cuidar i en cap cas es tracta de fer-los fora», remarca el batlle, però un tercer immoble va quedar buit el mes de febrer i aleshores l'Ajuntament va plantejar l'opció de convertir-ho en una nova aula per a l'escola, que ara ha permès guanyar més espai a l'alumnat. Els treballs els ha cofinançat i compten amb el vist-i-plau del Departament.



Panells solars

Paral·lelament, s'han instal·lat plaques fotovoltaiques a la coberta. El primer dia l'escola només va necessitar el 62% de l'energia produïda i el 38% restant es va donar a la xarxa general. El total de l'energia produïda equival a 4.881 càrregues de mòbil, segons l'Ajuntament, qui defensa l'efecte pedagògic sobre els nens a més de l'estalvi energètic.