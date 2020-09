A Figueres, reciclar tindrà premi

L'Ajuntament de Figueres s'ha adherit al programa Reciclos, el primer Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) de reciclatge a l'Estat espanyol desenvolupat per l'organització ambiental Ecoembes. Així, cada vegada que els veïns de Figueres reciclin llaunes i ampolles de plàstic rebran incentius que ajudin a millorar el seu entorn més proper.

A Figueres hi hauran 220 contenidors grocs adherits a Reciclos i els veïns obtindran incentius directament per fer-ho. Per fer ús de Reciclos, els ciutadans de Figueres només han de descarregar-se l'aplicació, escanejar el codi de barres de l'envàs que volen reciclar i dipositar-lo a un dels contenidors grocs, on hi haurà un codi QR. En fer-ho, obtindran punts que podran canviar per les diferents recompenses que tinguin disponibles.

Recompenses col·lectives

Entre els incentius es fomenten les recompenses col·lectives, de manera que els participants que reciclin bé poden bescanviar la moneda virtual «reciclo» fent contribucions a projectes locals i de millora de l'entorn, com ara la instal·lació de places d'aparcament per a bicicletes, concreta l'Ajuntament.

Per cada reciclatge fet correctament, el participant rep un «reciclos» que es pot bescanviar per donacions a projectes socials o premis que ajuden el medi ambient.

A comarques gironines, el programa es va començar a aplicar a Fontcoberta en una prova pilot que l'any passat es va estendre a tot el Pla de l'Estany. Altres municipis catalans com Granollers (Vallès Oriental), Igualada (Anoia) i Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) també han experimentat aquest model.

El Sistema de Devolució i Recompensa Reciclos va néixer a TheCircularLab. Després de la seva implantació en diversos municipis de Catalunya el passat any com a projecte pilot, en col·laboració amb la Generalitat, s'ha estès arreu del territori. Així, al llarg d'aquest any, Reciclos estarà present en set comunitats autònomes i, el 2021, es preveu que arribi a totes les regions a l'Estat espanyol.