L'alcaldessa de Figueres diu que el dèficit dels Mossos carrega la Guàrdia Urbana

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, constata que el dèficit actual d'efectius dels Mossos d'Esquadra a la ciutat carrega de més tasques la Guàrdia Urbana. L'Ajuntament ha assumit un increment d'agents dels 65 als 74 però hi ha la percepció ciutadana de manca de seguretat. Lladó ha posat de manifest aquesta situació al xat d' Empordà.info i Diari de Girona responent a un ciutadà que considera que a partir de mitjanit hi ha una manca de seguretat i «sempre et creues amb cert tipus de gent i has d'estar tota l'estona vigilant per si de cas».

Segons l'alcaldessa, les xifres desmenteixen la sensació d'inseguretat que es percep des de la ciutadania, però, tot i això, admet que falten mossos d'esquadra. En aquest sentit ha manifestat que «no oblidem que les competències de seguretat públiques són de Mossos d'Esquadra i a la ciutat patim certament una manca d'efectius que fa mesos que traslladem a la Conselleria d'Interior».

La inseguretat és una de les principals preocupacions dels figuerencs i la temàtica va centrar ahir bona part del xat. Un ciutadà demanava insistir a Interior. Segons Lladó, «la demanda l'hem fet amb discreció a la Conselleria d'Interior perquè creiem que com més es parla de manca de seguretat més s'incrementa la percepció d'inseguretat». I admet que «la Guàrdia Urbana està assumint molta més tasca de la que li correspon per aquest dèficit d'efectius de mossos».

El Govern ha augmentat en 800.000 euros el pressupost de seguretat i ha contractat nou agents més. «Cal, però, fer una reflexió, una cosa és la percepció de la gent i l'altra que la inseguretat s'hagi incrementat». La Guàrdia Urbana, a banda dels temes habituals, ha hagut d'assumir tasques relacionades amb la situació actual de pandèmia.

Segons les xifres de l'Ajuntament, s'han interposat 700 sancions per no portar la mascareta. En alguns punts de la ciutat s'han donat situacions de trobades de persones que no compleixen amb les normatives per evitar el contagi.

A la zona oest de la ciutat es va portar a terme una celebració amb moltes persones amb la necessitat d'intervenció per part de la Guàrdia Urbana que va tramitar les corresponents sancions després de marxar increpada. L'alcaldessa ha recordat que s'està treballant per la modificació de les ordenances de convivència i civisme per també incrementar l'import de les sancions. Les queixes per temes relacionats amb l'inseguretat a la ciutat són constants des de fa temps.



Malestar al carrer Jonquera

Fa tres dies, aquest mitjà publicava el malestar veïnal per la «inseguretat» al carrer la Jonquera, on diuen que hi ha hagut víctimes de robatoris, i asseguren que els darrers anys aquesta situació s'ha agreujat. A més, ahir Guanyem Figueres, soci de govern, es va desmarcar de les polítiques en temes de seguretat. La formació ha posat distància amb els seus sosics i creu que cal «replantejar-les».

La formació va emetre un comunicat en què proposava la creació d'una unitat de policia de proximitat alhora que reclamava «solucions» a la sensació d'inseguretat que passen alguns veïns de diferents zones de la ciutat.

La zona oest i la plaça de l'Estació de Figueres són dos dels punts de la ciutat que generen una atenció permanent de la Guàrdia Urbana.