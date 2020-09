Un xoc entre un tractor i un turisme provoca una fuita d'oli a Castelló

Un accident entre un tractor i un turisme ahir al migdia a la carretera que connecta Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador va mantenir tallada la circulació per ambdós carrils durant dues hores per una fuita d'oli.

Per causes que es desconeixen, els dos vehicles van col·lidir i el tractor va patir un vessament de l'oli del motor que es va escampar per la via i que va obligar el Servei Català de Trànsit a obrir un pas alternatiu.

Trànsit va rebre l'avís del sinistre pocs minuts després de la una del migdia al quilòmetre dos de la GIV-6216, que es troba al terme de Castelló d'Empúries. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van assistir als implicats. El conductor del turisme va resultar ferit lleu però no va ser traslladat a l'hospital.