Capmany convertirà l'antiga cooperativa en museu i centre d'interpretació del vi

L'edifici centenari de la cooperativa El Parral de Capmany es convertirà en un centre d'interpretació del vi i la vinya. L'interior es transformarà en un centre expositiu que mostrarà peces històriques vinculades amb l'ofici de viticultor i inclourà sales per a cursos enològics. La cooperativa del Sindicat Agrícola El Parral és la més antiga que es va construir a la comarca, data del 1916, i era un important pol econòmic a Capmany.

L'antiga cooperativa és un edifici emblemàtic pel municipi que forma part de la memòria col·lectiva del poble, recorda l'alcalde Joan Fuentes. Està integrat per tres naus, que es van construir el 1959 i una d'elles es vol transformar en el futur centre d'exposició i interpretació del vi.

L'Ajuntament ja ha adjudicat per un valor de 87.664,50 euros les obres de la primera fase del projecte, que consisteix en l'adequació de la nau per convertir-la en un centre expositiu. Els treballs es van iniciar el divendres i l'alcalde preveu que estiguin enllestits a finals d'any. Fuentes defensa que el govern municipal tenia «molt clar» el projecte que hi volia desenvolupar l'antiga cooperativa. L'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per fer realitat la iniciativa.

Les obres connectaran una filera de tines per crear un recorregut amb diferents espais d'exposició, la construcció d'una passera, nova pavimentació, la previsió d'uns nous serveis i oficines i l'adaptació de la nau a la normativa contra-incendis. En una segona fase es procedirà a museïtzar l'interior.

A més, l'Ajuntament té cedides 32 peces del fons de la família Cabañó-Juanola. «Són carros, botes, premses i tot tipus d'estris que es feien servir relacionats amb el món del vi i la vinya», explica Fuentes. El projecte, a més, es vol obrir a tots els veïns del municipi per tal que puguin cedir, sense perdre'n la titularitat, objectes històrics vinculats amb l'ofici. «És la manera de conservar-ho i donar-hi valor», remarca l'alcalde.

Quatre àrees

L'espai es focalitzarà en quatre àrees d'interès: cultural, de memòria, d'enoturisme i de formació. L'alcalde diu que la intenció és que l'espai expliqui de forma didàctica el procés d'elaboració del vi i crear un recorregut per l'interior de diferents tines on cadascuna se centrarà en una temàtica. Però també vol ser un espai de memòria, amb l'objectiu de dignificar estris històrics per evitar que es perdin o es malmetin i es pugui transmetre el coneixement a les futures generacions.

A més, el projecte preveu que la cooperativa sigui també un espai per a l'enoturisme i esdevingui un atractiu turístic més per a la ruta del vi de l'Empordà així com pel mateix municipi. Per últim, també inclourà un espai de formació, consistent a construir un altell amb una aula que pugui acollir tastos i cursos que l'Ajuntament vol posar a disposició tant dels cellers del municipi com de la pròpia DO Empordà.

L'edifici va passar a ser titularitat municipal el 2010 quan la cooperativa es va dissoldre. Des d'aleshores, estava tancada i sense ús, fins que el 2016 l'Ajuntament va posar a concurs el lloguer de la nau més antiga i s'hi va instal·lar una agrobodega dedicada als tastos i a la venda dels vins. «Ens fa d'aparadors dels vins de Capmany i això és molt important», remarca Joan Fuentes. A més, el consistori va remodelar la nau central i la va convertir en un espai polivalent d'ús municipal.

Tot plegat, permetrà redibuixar els nous usos per aquest emblemàtic edifici que forma part de la memòria col·lectiva dels veïns de Capmany.