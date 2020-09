La DO Empordà podrà estrenar la nova seu de Figueres a finals d'any

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat les obres de la segona fase d'adequació de la nova seu de la DO Empordà, a l'antiga oficina de turisme de la plaça del Sol. El termini d'execució és de dos mesos, per la qual cosa a finals d'any ja haurien d'estar acabats. Des del Consell Regulador confien poder començar el 2021 en el nou emplaçament, més cèntric que l'actual, si es manté el bon ritme de les obres.

Els treballs de remodelació es van adjudicar a l'empresa Rehatex Zenit S. L per un import de 75.020 euros. La segona base abordarà els remats interiors i la rehabilitació exterior i de la façana per millorar la imatge de l'emblemàtic edifici, així com les seves condicions d'accessibilitat amb rampes, millora de la fusteria exterior i senyalització de l'edifici.

Els treballs conservaran la forma arrodonida i característica de l'equipament, al centre del giratori de la plaça del Sol, que va allotjar durant anys l'oficina de turisme abans del seu trasllat a la Casa Empordà.

La primera fase va servir per al condicionament interior de l'edifici amb la intenció de traslladar-hi el més aviat possible la seu de la DO Empordà. El canvi permetrà disposar de més espai i portar-hi a terme activitats de cara al públic per donar a conèixer els vins empordanesos. Els treballs d'adequació de l'edifici es van pressupostar en 134.998 euros i s'han executat en dues fases.

Es preveia que la primera d'elles (48.000 euros) ja permetria a la DO traslladar-se a la plaça del Sol i abandonar les actuals oficines de l'avinguda Marignane per guanyar visibilitat. Aquests primers treballs es van centrar en condicionar l'interior.

Finalment, van acordar amb l'Ajuntament ajornar l'estrena fins haver completat tots els treballs per evitar molèsties, ja que la DO hagués hagut de buscar un altre espai temporal durant els dos mesos que s'allargaran les obres a l'entorn.



Un espai més ampli

L'Ajuntament i la DO van signar un conveni el febrer del 2019 amb el qual s'acordava la cessió de l'espai, de titularitat municipal. El trasllat, però, es preveu que sigui temporal –cinc anys– mentre ambdues parts exploren el trasllat en un espai més ampli.

El disseny del projectede rehabilitació de l'edifici de la plaça del Sol és obra del bufet d'arquitectes Illan i Cullel Arquitectura. L'immoble original data de l'any 1966 i va ser dissenyat per encàrrec del Ministeri d'Informació i Turisme franquista. L'adequació exterior de l'edifici pretén actualitzar-lo i evidenciar el canvi d'ús.