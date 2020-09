Roses reordenarà el trànsit al sector comercial de Santa Margarida

L'Ajuntament de Roses reduirà la velocitat a l'interior de Santa Margarida a 30 km/hora; reordenarà la circulació a les zones comercials i connectarà un carril bici amb el nou carril en execució a la comarcal C-260. Les mesures són fruit de les propostes presentades pels veïns durant el procés de participació ciutadana que s'ha portat a terme aquest mes.

El passat 7 de setembre, la regidoria de Seguretat Ciutadana va presentar als veïns de Santa Margarida una primera proposta de reordenació del trànsit a dues zones de la urbanització, on es preveia una primera fase que incloïa la zona del carrer Cala Llarga i l'avinguda Tamarell, i una segona fase corresponent a la zona de l'avinguda Santa Margarida i l'Illa del 600. Després de la presentació, tal com es va fer amb l'anterior Pla de Millora de Circulació del Mas Oliva, es va obrir un període de participació ciutadana fins al dia 20 de setembre per recollir propostes i esmenes dels veïns.

Un cop analitzades les propostes s'ha inclòs el nou carril bici que connectarà amb el carril de la comarcal. A més, es pacificarà el trànsit a l'interior de la urbanització rebaixant la velocitat a 30 km/hora i s'establiran vies mixtes que facilitin la compatibilització del trànsit a motor i les bicicletes, amb l'objectiu de permetre enllaçar el nou carril bici amb el passeig Marítim.

Finalment el nou Pla de Circulació inclourà la reordenació de les zones comercials de la urbanització i que portarà a terme la Policia Local.