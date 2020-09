Un centenar de veïns envolten els Mossos al Culubret i els obliguen a disparar a l'aire

Els Mossos d'Esquadra es van veure obligats diumenge a la tarda a disparar trets a l'aire per dispersar més de cent persones que els envoltaven al barri del Culubret de Figueres, on un vehicle que va fugir es va encastar en una casa. Un dels dos ocupants va quedar detingut i al conductor se'l busca després que se l'hagi identificat.

Una patrulla d'agents perseguia un vehicle per un tema de salut pública. Els ocupants del cotxe portaven una caixa amb cabdells de marihuana. En veure els agents el conductor va fugir.

Els fets van tenir lloc quan passaven vint minuts de les cinc de la tarda del diumenge.

Segons Mossos, el cotxe que va fugir estava ocupat per dues persones. En veure els agents van arrancar el cotxe a tota velocitat. Els vehicles van creuar el carrer principal del barri de Sant Joan, van creuar la carretera de Llers i cap a l'interior del barri del Culubret, on el cotxe es va encastar contra la porta d'una casa al carrer Major, on va causar petites destrosses.

Els Mossos van baixar del vehicle policial i van poder detenir l'acompanyant mentre el conductor fugia corrent. Els dos agents de Mossos es van trobar de sobte envoltats de veïns dels dos barris. Més de cent persones es van abraonar sobre ells, els increpaven, els van intentar agredir, segons la informació facilitada.

A les imatges difoses per les xarxes es poden veure diverses persones indignades per l'actitud de Mossos d'Esquadra, pels trets a l'aire, per la detenció i per la presència d'armes.

Els veïns es queixaven de l'enrenou generat per una caixa de marihuana.

Davant la situació i perillant la seva integritat, a banda de demanar reforços, van efectuar diversos trets a l'aire per initimidar.

Posteriorment van arribar més patrulles dels Mossos i també de la Guàrdia Urbana de Figueres. Es va iniciar un procés de mediació per intentar calmar els ànims.

Es va detenir un home de nacionalitat espanyola i veí de Figueres, de 25 anys, que va ser traslladat fins a dependències policials. El detingut té antecedents.

Se'l considera autor dels delictes de danys, contra la salut pública, resistència i desobediència contra els agents de l'autoritat i desordres públics.

El conductor que va fugir està identificat pels Mossos i s'espera la seva detenció.