Ensurt pel robatori en ple dia a l'emblemàtica sabateria Calçats Roig

La botiga Calçats Roig, situada a la Rambla de Figueres, va patir el dissabte, 26 de setembre, un robatori cap a les quatre de la tarda. Les càmeres de videovigilància van poder enregistrar com van succeir els fets. Segons explica el seu propietari, Miquel Roig, dues persones van forçar el pany de la porta i el de la caixa enregistradora per endur-se els diners que s'havien guanyat aquell matí, «fins i tot les monedes», detalla.

Cinc minuts abans d'obrir la botiga al torn de la tarda, Roig va rebre l'avís al mòbil que havia saltat l'alarma de la botiga, «vaig connectar les càmeres de seguida però ja no vaig veure ningú». Quan va anar-hi, ja hi havia la Guàrdia Urbana a la porta, que havia sentit l'alarma, però tampoc van arribar a temps de veure els lladres, «en van fer una via brutal», diu sorprès Miquel Roig.

Els responsables van interposar la denúncia als Mossos d'Esquadra, i la policia científica va recollir de la botiga les proves que necessitava per investigar els fets.

Per al propietari d'aquesta cèntrica botiga la sorpresa és que ho fessin a ple dia, al centre de la ciutat, un dissabte a la tarda. De fet, segons narra, «les dues persones es van haver d'esperar tres o quatre minuts a fora perquè passava gent».

Tal com diu, la pèrdua econòmica «és relativa». «Aquestes coses et fan repensar-ho una mica tot però continuarem lluitant perquè la gent que vingui a comprar se senti segura», assegura.