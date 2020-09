El govern de Figueres proposa augmentar impostos amb l'actualització de l'IPC

L'equip de govern de Figueres prepara un augment d'impostos amb l'actualització de l'índex dels preus de consum (IPC). La proposta afectaria l'impost de béns immobles (IBI), que registraria un lleuger increment respecte als anys anteriors. La modificació de les ordenances fiscals no és definitiva i el govern està obert a negociar-les amb els grups de l'oposició, però el grup de Ciutadans ja ha manifestat el seu desacord i adverteix que la pujada total que prepara el govern és d'un 6%.

L'increment de la pressió fiscal dels figuerencs no vindria donada per un increment directe dels impostos, sinó per una actualització de l'IPC que no s'ha fet en els últims anys, precisament per no incrementar els tributs. Fonts municipals recorden que l'IPC no s'ha actualitzat des del 2015 i que cal fer-ho per evitar un futur decalatge encara major.

L'esborrany de les ordenances fiscals per l'exercici del 2021 inclou canvis en l'IBI urbà, que passaria d'un índex de 0,794 a 0,846; i en l'IBI rústic, de 0,675 a 0,718. L'IBI especial es manté a l'1,30.

Entre les modificacions proposades també hi ha canvis en la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). En aquest cas es proposa rebaixar del 95% al 50% les bonificacions que fins ara gravaven les construccions d'obres declarades d'especial interès o d'utilitat municipal, inclòs la restauració de façanes.

Des de l'Ajuntament recorden que no s'actualitzaven des del 2015 i que la repercussió serà poca. Aquestes mateixes fonts recorden que l'actualització en funció de la inflació s'havia de fer «tard o d'hora» per no deixar un «forat» en les arques municipals i que, com abans es faci, menor serà l'impacte en els figuerencs.

La previsió és que l'esborrany es porti a aprovació en el proper ple ordinari d'octubre, dilluns vinent, i des del govern recorden que encara no és un document tancat, sinó que s'està negociant amb l'oposició. Es manté la rebaixa a la zona blava i verda que el quadripartit va aplicar en les ordenances fiscals del 2020, quan va congelar la reta d'impostos i taxes.



Oposició «ferma» de Cs

Precisament, des de Cs han alertat dels canvis que vol aplicar el govern municipal en les ordenances de l'any vinent una «pujada generalitzada del 6% en l'IBI i altres impostos municipals». Des de la formació taronja han manifestat la seva oposició «ferma». «Que no comptin amb nosaltres per continuar asfixiant a impostos els treballadors, autònoms i empresaris i tornar-los a fer pagar una altra crisi», ha manifestat el portaveu Héctor Amelló.

El regidor considera que l'actualització dels impostos amb l'IPC és una «raó tècnica» per justificar l'increment. Per contra, Amelló ha demanat al Govern un alleujament fiscal i un ajust pressupostari eliminant despesa supèrflua i innecessària, així com adaptar els comptes municipals al context de la pandèmia.