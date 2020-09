El Science Needs You tracta els reptes de futur en el món post-COVID

Ponents de la cinquena jornada Science Needs You a Figueres.

La cinquena edició de la jornada de divulgació científica Science Needs You!, organitzada per l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica a Figueres, ha aprofundit en els reptes de futur que planteja la pandèmia. La jornada, en la qual van participar experts de diferents matèries, va reclamar esperit crític, gestió emocional i resiliència en la lluita contra el virus.

L'acte es va dur a terme per primera vegada, a tres indrets simultàniament: de forma presencial a l'Auditori dels Caputxins a Figueres, a través d'una videoprojecció a l'Auditori Sixto Mir de Sant Carles de la Ràpita, i a través d'un streaming. La jornada es va dividir en dos blocs, un primer amb ponències de quatre científics de primera línia, i un segon bloc, amb un debat on van interactuar els quatre ponents amb el públic.

L'acte va abordar els reptes de la covid-19 i va comptar amb professionals que han lluitat en la primera línia contra la malaltia, per oferir una visió polièdrica de la situació generada: l'epidemiòleg Quique Bassat, el politòleg Richard Elelman, la directora assistencial de la Fundació Salut Empordà Àngels Morales, i la directora de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Maria Josep Rallo.