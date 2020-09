Els bancs passaran de pagar 856 euros l'any a 3.000 per tenir un caixer automàtic a Figueres

El govern local de Figueres vol incrementar la taxa d'ocupació de via pública als caixers automàtics. Dels 856 euros anuals que les entitats paguen actualment, el consistori vol augmentar-ho als 3.000 cada any. A més, el projecte d'ordenances inclou la derogació de la taxa per la tinença d'animals domèstics. De cara al 2021 també s'actualitzarà l'IPC a les ordenances fiscals, que no es feia des del gener de 2015. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que l'actualització "és necessària per posar la ciutat al dia". A més, el govern local ha recordat que Figueres es mantindrà a la zona baixa en taxes i impostos dins de les ciutats de més de 20.000 habitants a Girona.

Dins de les propostes, també s'inclou una adaptació de la guia dels carrers de la ciutat segons l'activitat comercial. Aquesta guia ja existia, però ara s'ha posat al dia.

Aquestes modificacions s'han aprovat aquest dimecres al matí en la Comissió Informativa de l'Ajuntament de Figueres. De tota manera, caldrà aprovar-ho en el proper ple que es farà el dilluns que ve.