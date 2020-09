Figueres inicia els tràmits per construir el nou edifici de l'escola Carme Guasch

La Comissió Informativa de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per tal de permetre la construcció del nou edifici de l'escola Carme Guasch. D'aquesta manera, també s'ordena els seus entorns i facilita la integració de la nova escola al barri. La previsió de l'Ajuntament és que l'edificació se situï en el mateix espai on està actualment el centre, a més d'una parcel·la adjacent a la vessant sud. La superfície total de la nova escola serà de 9.142 m2. Actualment l'escola està en barracons en un espai declarat com a zona verda. Per tal de compensar aquesta requalificació de terrenys, l'Ajuntament ha canviat els usos d'uns altres terrenys en el mateix barri per declarar-los com a zona verda.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha assegurat que aquest canvi urbanístic "és un pas molt important" per posar fil a l'agulla a la construcció de la nova escola Carme Guasch. " És hora que el centre tingui un espai digne i amb espai adient per a l'educació", ha reblat Lladó.