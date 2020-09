Figueres pressiona de nou Interior després dels incidents al sector oest

L'Ajuntament de Figueres ha pressionat de nou el Departament d'Interior després dels incidents produïts diumenge al barri del Culubret, durant els quals un centenar de veïns va increpar els Mosssos d'Esquadra després d'una persecució policial al barri que va acabar amb un vehicle encastat contra una casa i amb trets a l'aire dels agents per dispersar la multitud. Arran de l'incident, l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha parlat amb el Conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a qui ha reiterat de nou la manca d'efectius dels Mossos d'Esquadra que pateix la ciutat. Des de l'oposició, Junts demana mesures urgents i una reunió amb el conseller.

Figueres ja ha demanat en nombroses ocasions que la Generalitat reforci la comissaria dels Mossos a la ciutat amb més efectius. La petició s'ha fet incomptables vegades pels successius governs municipals dels últims anys, però de moment no s'ha arribat a materialitzar.

«He perdut el compte de la quantitat de vegades que ho hem fet», subratllava l'alcaldessa. Lladó ja va manifestar la setmana passada la necessitat d'una major implicació del Departament d'Interior arran de les queixes d'una comunitat de veïns del carrer Jonquera, que alertaven d'aldarulls i robatoris constants.

Mesos «complicats»

«Arriben mesos complicats derivats d'una situació socioeconòmica molt complexa», alerta l'alcaldessa. Lladó, a més, demana «desmarcar-se de la demagògia dels que busquen tan sols un rèdit propi» per trobar solucions que comptin amb la «complicitat» de les diferents administracions, però «també del teixit associatiu i civil».

L'alcaldessa ha recordat que el govern municipal ha augmentat en 800.000 euros el pressupost en seguretat i que la plantilla de la Guàrdia Urbana ha passat de 65 a 74 agents. Lladó s'ha compromès a seguir augmentar la plantilla del cos policial en els propers pressupostos. L'objectiu és arribar fins a uns noranta agents.

Des de l'oposició, Junts ha demanat al govern municipal solucions urgents als darrers problemes d'inseguretat i amb mesures concretes. El regidor Carles Arbolí ha reclamat que es faci una reunió amb el conseller d'Interior i que es reforci la seguretat «amb mesures efectives». El grup proposa lectors de matrícules de vehicles als accessos i espais conflictius per controlar els moviments de vehicles sospitosos.

Solucions sense manies

A més, demana al govern municipal que reconegui «sense subterfugis» que a Figueres «tenim un problema greu i que cal atacar-lo de forma transversal i contundent». «La percepció d'inseguretat ha arribat a nivells alarmants i tot això està tenint un cost molt alt», diu el regidor, i demana actuar «sense manies».

Així mateix, des de Junts diuen estar oberts a la col·laboració amb el govern. «Dona la sensació que aquests oferiments d'unitat sovint es queden sense resposta o que no hi ha capacitat, o ganes, d'articular-los des del govern», conclou Arbolí, qui demana poder consensuar els temes estratègics de la ciutat, com és la seguretat.