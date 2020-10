Uns encaputxats assalten una casa de Borrassà i retenen la propietària

Els Mossos d'Esquadra investiguen un assalt en un casa de Borrassà que es va produir el dimarts 29 de setembre a la nit. Quatre homes van accedir a l'interior de l'habitatge amb passa-muntanyes i armats amb pals i bats de bèisbol i van retenir l'única persona que hi havia dins, la propietària de l'immoble. L'habitatge es troba en una antiga hipíca aïllada del nucli urbà.

El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís a les 21.07 hores per part de la mateixa dona, que va poder deslligar-se un cop els assaltants van abandonar la casa.

Segons fonts policials, els quatre encaputxats buscaven un home que resideix en règim de lloguer a la planta baixa de la masia, però no el van trobar.



Investigació oberta

Els encaputxats van accedir al pis superior, on resideix la propietària de l'habitatge, a qui van deixar lligada en una cadira. Quan els assaltants van abandonar la casa, la dona va poder deslligar-se i avisar al telèfon d 'emergències. S'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM. La dona no va patir danys, però va ser atesa arran d'un atac d'ansietat. Els Mossos han obert una investigació per un robatori amb violència a l'interior de domicili.