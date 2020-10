Localitzen una mina davant el litoral de Roses

Una mina d'orinque, l'origen de la qual està pendent de confirmar-se, ha estat localitzada davant de la costa de Roses, a uns dos-cents metres davant del far, i està previst que bussejadors especialitzats de l'Armada, procedents de Cartagena (Múrcia), la neutralitzin.

Segons ha confirmat l'alcaldessa d'aquest municipi, Montse Mindan, l'artefacte està situat exactament a peu del castell de la Trinitat, a la zona on hi ha l'antiga depuradora.

La mina la va trobar el responsable del Centre d'Immersió de Roses (CIR) mentre realitzava tasques de manteniment de l'abalisament de la costa a uns vint metres de profunditat.

Immediatament, es va alertar efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil amb base en el nucli de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, que aquest dimecres van verificar la troballa.

Un cop van determinar que molt possiblement es tractava d'una mina d'orinque de més de 100 quilos i mig enterrada a la sorra, han abalisat l'àrea i van deixar una boia senyalitzant el punt exacte de localització.

Posteriorment, com estableix el protocol, es va alertar l'Armada Espanyola, que és la que té les competències per destruir o inutilitzar aquest tipus d'artefactes, i està previst que acudeixin efectius de la Unitat de Bussejadors de Mesures Contra Mines (UBMCM) per neutralitzar- la.