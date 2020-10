L'oposició, contra l'augment dels impostos a Figueres i el govern ho veu «imprescindible»

El govern de Figueres portarà dilluns a aprovació les noves ordenances fiscals del 2021, les quals inclouen un increment de l'IBI i diverses taxes d'acord amb l'actualització de l'Índex de Preus de Consum (IPC). El quadripartit (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) considera que és una actualització «imprescindible» per tal de millorar els serveis de la ciutat, però els dos grups de l'oposició, Junts i Ciutadans, s'hi oposen en considerar que el context socioeconòmic fruit de la pandèmia no és el més adient. Les dues formacions han demanat al quadripartit que retiri la proposta. Tot i això, les noves ordenances fiscals van superar la Comissió Informativa d'ahir malgrat els vots negatius de l'oposició i tot indica que dilluns s'aprovaran en sessió plenària.

Les ordenances fiscals del 2021 s'actualitzaran d'acord amb l'IPC, que no es posava al dia des de l'1 de gener del 2015, un canvi que l'alcaldessa, Agnès Lladó, considera necessari per «posar la ciutat al dia, per adaptar-la i per poder atendre millor les necessitats i els serveis dels ciutadans de Figueres».

L'Ajuntament, a més, defensa que, tot i l'augment, Figueres estarà a la zona baixa en taxes i impostos pel que fa a ciutats de més de 20.000 habitants.

L'actualització de l'IPC repercuteix en una pujada dels tipus de l'IBI. L'esborrany de les ordenances fiscals per l'exercici del 2021 inclou canvis en l'IBI urbà, que passaria de 0,794 a 0,846; i en l'IBI rústic, de 0,675 a 0,718. L'IBI especial es manté a l'1,30.

Entre les modificacions proposades també hi ha canvis en la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). En aquest cas es proposa rebaixar del 95% al 50% les bonificacions que fins ara gravaven les construccions d'obres declarades d'especial interès o d'utilitat municipal, inclosa la restauració de façanes de més de 35 anys.

I en el cas de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, també es disminueix del 75 al 50% la bonificació als vehicles «ecològics».

L'Ajuntament també incrementarà taxes, entre les quals la que permet l'entrada de vehicles, tant amb guals com sense. També s'apuja el preu d'ocupació de via pública dels caixers automàtics de les entitats bancàries, que passa de 856 euros a 3.000 euros l'any i es deroga la taxa de tinença d'animals domèstics.



Proposta «inassumible»

Des de l'oposició, Junts alerta que la proposta és «inassumible» per a la ciutadania en plena pandèmia demana que es retiri la proposta i que es plantegin unes ordenances «ajustades a la realitat actual de la ciutat». En cas contrari, considera que augmentaran les desigualtats.

El grup alerta, com ja ho va fer dimarts Ciutadans, que la proposta del govern municipal estableix un increment del 6,5% en l'IBI i en totes les taxes municipals que no havien estat revisades des del 2015. Per a la resta de taxes, l'augment és del 3,5%. Per a Junts, una de les propostes més «alarmants» és que també es rebaixa del 95 al 50% la bonificació de la llicència d'obertura de nous establiments. «Com es pretén ajudar a obrir nous comerços i empreses?», es preguntava Masquef.