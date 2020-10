Reclamen més seguretat al carrer Jonquera en una reunió amb l'alcaldessa

La comunitat de veïns del carrer Jonquera de Figueres afectada per robatoris i incivisme «constant» es va reunir aquest dimarts al vespre amb l'alcaldessa, Agnès Lladó, per traslladar-li personalment la problemàtica que pateix la zona. Els veïns li van fer arribar un document en què demanen més presència policial i que es resolguin els problemes de soroll i consum i tràfic de droga que asseguren patir. Lladó en va prendre nota i l'Ajuntament els enviarà properament una resposta sobre cadascun dels punts tractats.

Els afectats són veïns del bloc de pisos 41-67 del carrer de la Jonquera que fa dues setmanes van denunciar públicament els problemes de civisme que pateixen i fins i tot un intent d'agressió sexual a una veïna. «Patim botellons, aldarulls fins a altes hores de la matinada, venda i consum de dogues... Just darrere del nostre edifici (carrer de l'Om i carrer Molí de Vent) hi ha una zona enjardinada on conviuen el mobiliari urbà, les rates i tota una colla d'incívics que no respecten res ni ningú», manifestava la presidenta de la comunitat, Esther Diez, en el comunicat emès pels afectats.

En els últims dies diuen que han notat una lleugera millora fruit de la pressió policial, però demanen que no s'abaixi la guàrdia.

Durant la trobada, els veïns van manifestar que és una problemàtica que arrosseguen des de fa sis o set anys i que es tracta d'una situació «arrelada» que va més enllà del context socioeconòmic actual generat per la pandèmia.



Les demandes veïnals

D'entre les peticions dels veïns hi ha la d'incrementar la presència policial durant tot l'any, posar obstacles per a què els cotxes redueixin la velocitat i resoldre els punts foscos dels carrers cap de Creus i la pujada de l'Om. També demanen insonoritzar una màquina expenedora de menjar que funciona les 24 hores.

A més, demanen agilitat quan s'avisi la Guàrdia Urbana d'aldarulls. Els afectats estan a l'espera que l'Ajuntament els respongui les peticions i admeten que són conscients de les limitacions en matèria de seguretat del consistori, però volen que actuï dins del seu abast.