Sis detinguts en dues setmanes per intentar creuar la frontera amb marihuana

La Guàrdia Civil ha detingut a la Jonquera sis persones en les últimes dues setmanes relacionades amb el tràfic de drogues i el contraban. Els agents han requisat en diversos controls a la frontera un total de 61 quilos de marihuana i 1.820 paquets de tabac de contraban. Les actuacions van ser dutes a terme en prevenció del tràfic internacional d'estupefaents i repressió del contraban que realitza regularment la Guàrdia Civil.

La primera actuació es va produir el passat dia 18 de setembre sobre les 13:30 hores quan els agents van aturar un autobús de línia regular Barcelona-Lió (França). En inspeccionar el maleter d'equipatges van sospitar d'una maleta que desprenia una forta olor. Els guàrdies civils van identificar el propietari i quan van obrir la bossa, al seu interior hi van trobar 20,2 quilos de marihuana. Els agents van detenir-ne el propietari, un home serbi de 43 anys.

En les dues actuacions següents, els dies 20 i 22 de setembre, els agents van detenir tres persones més. En el primer dels casos van arrestar un ciutadà de Gàmbia també per un suposat delicte contra la salut públic. L'arrestat viatjava en un autobús de línia regular Barcelona-Milà (Itàlia) amb 4 quilos de marihuana amagats en una maleta de la seva propietat.

Dos dies després, sobre les quatre de la matinada, els guàrdies civils que feien un control fiscal, van aturar un vehicle que circulava direcció França, ocupat per dos ciutadans d'Itàlia. Un cop identificats els ocupants, els agents van inspeccionar el cotxe i van descobrir en un portaequipatges situat al sostre un total de 20,5 quilos de marihuana. Per tot això es va procedir a la detenció de les dues persones per un suposat delicte contra la salut pública.

L'última actuació duta a terme en matèria de salut pública, es va produir el 27 de setembre passat, sobre les vuit del vespre.Els agents van inspeccionar un vehicle matrícula espanyola que conduïa un persona de nacionalitat belga sentit nord i a l'interior del qual van trobar amagats en diferents llocs del vehicle fins a 16,5 quilos de marihuana. La droga estava oculta a l'interior de les portes, al maleter i al dipòsit de gasolina. Els agents el van detenir.

De totes les actuacions es van instruir diligències que van ser entregades als jutjats d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, juntament amb els detinguts.



Contraban de tabac



D'altra banda, la secció fiscal de la Guàrdia Civil també ha interceptat fins a 1.820 paquets de tabac de contraban quan s'intentava creuar la frontera. El 28 de setembre, quan faltaven deu minuts per les dues de la matinada, els agents van inspeccionar la bodega d'un autobús de la línia regular que realitza el trajecte Barcelona-Marsella (França). Van sospitar de dues maletes i en obrir-les van trobar-hi 1.310 paquets de tabac ros de la marca LM, sense els corresponents precintes i valorat en 5.800 euros. L'equipatge era propieta d'un ciutadà lituà.

A més, en un altre operatiu aquesta matinada, els agents han confiscat 510 paquets més de tabac de la marca Philip Morris King, valorats en 2.400 euros i que anaven ocults en una maleta situada al maleter d'un autobús que feia la ruta Barcelona-París (França) i també mancats de les corresponents precintes i el propietari era un passatger de Sri Lanka.

La Guàrdia Civl va confiscar el material per infraccions adminsitratives de contraban que es va enviar a la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de la Jonquera.