Veïns d'un bloc de l'Escala denuncien molèsties diàries per part d'ocupes

La vivenda és un baix en un bloc de pisos a avinguda Riells, 116, a tocar la primera línia de mar. El pis disposa d'una terrassa visible des dels pisos superiors i des del carrer. Això fa que les festes o les activitats suposin una molèstia

L'ocupació d'un habitatge als baixos d'un bloc d'apartaments a Riells, a l'Escala, ha generat molèsties i queixes als veïns de dos blocs que hi resideixen, part de forma temporal com a segona residència o per vacances. El grup de persones que l'ocupen han generat queixes per sorolls, enfrontaments amb els veïns i per consum de substàncies estupefanets. Des de l'Ajuntament han informat que la Policia Local hi ha anat en diverses ocasions per les queixes veïnals però que el tema de l'ocupació no es pot resoldre des del consistori.

No respecten les normes comunitàries ni han respectat les restriccions del covid-19. Aquests són alguns dels molts retrets que els veïns han fet arribar a l'Ajuntament a través de queixes a la Policia Local. Segons les fonts municipals, les patrulles policials hi han anat nombroses vegades per les queixes veïnals per les molèsties per sorolls i altres incidents relacionats amb la convivència.



Les sospites

Els veÏns es queixen, però, que no s'ha volgut comprovar si es dediquen a la venda de droga, i que saben que estan connectats a la xarxa elèctrica de forma no segura i tampoc han fet res.

La situació no és nova i s'allargaria des de fa dos estius. «La policia sap que hi ha hagut algun entrontament amb veïns, que les tensions van en augment i que s'han mostrat agressius, però sembla ser que tampoc és suficient», diuen els afectats.

Demanen a l'Ajuntament que doni més seguretat, que busqui proves per si es fan activitats il·legals, que sancionin o que engeguin els protocols nsecessaris per precintar l'immoble i fer-los fora. Es queixen que porten molt temps sense poder dormir a les nits, amb enfrontaments amb els ocupes sense que l'adminitració hagi fet res.

La vivenda està a mans d'un banc i, segons l'Ajuntament, resoldre l'ocupació és un tema judicial. Els veïns que han volgut fer una queixa conjunta manifesten que «marxem decebuts de com es fan les coses a l'Escala i pensant si l'estiu vinent ens tocarà viure el mateix malestar d'aquest».