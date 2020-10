L'Escala es fa càrrec de la reparació per 300.000 euros del passeig d'Empúries

L'Ajuntament de l'Escala ha reprès els treballs de reparació del passeig d'Empúries amb la substitució de les fustes malmeses. L'Ajuntament ha assumit la inversió de 300.000 euros, tot i que correspon a Costes. Des de l'Estat, per la seva banda, van acabar aquest estiu de refer el tram de passeig que es va ensorrar durant el temporal Gloria.

L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana s'han reprès les obres de millora de les tanques de fusta del passeig, que és un dels espais més concorreguts de la població i també s'ha iniciat el procés de canviar els trams de paviment fets amb fusta a la zona de la platja del Moll Grec i de la plaça Neàpolis.



Acabada la temporada turística

L'actuació, que el consistori ha reprès un cop acabada la temporada turística, se centra en els punts on les fustes, baranes i passares es troben en mal estat i presenten un perill per als vianants.

La millora de les tanques es va iniciar la passada primavera, però es van aturar durant la temporada d'estiu. Ara s'han reprès els treballs a la part més propera a Sant Martí d'Empúries.També es millorarà l'escala de fusta d'accés a la platja que hi ha davant l'accés de porta Marina del MAC-Empúries.

Aquesta actuació suposa una inversió de 300.000 euros i compta amb una subvenció de gairebé 178.000 euros del Fons de Cooperació de la Diputació de Girona.

Es tracta d'invercencions de l'àmbit competencial de Costes, però l'Ajuntament ha decidit actuar-hi per evitar el risc que suposa per als vianants que hi passegen.

Costes va acabar recentment de refer el passeig ensorrat, que s'ha allargat i s'ha tirat més enrere per seguretat amb els temporals.