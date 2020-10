Els Mossos detenen un home per intentar robar de matinada en un habitatge a Llançà

Els Mossos han detingut un home per entrar a robar de matinada en un domicili de Llançà. El presumpte autor d'un robatori amb força és és un jove de 25 anys que va accedir a un domicili del carrer Ramon Llull del municipi durant la matinada del 17 de setembre amb l'objectiu de sostreure objectes de valor.



Dins el domicipi, però, hi havia el propietari, que va sorprendre el lladre dins de casa seva i va alertar a la Policia Local. Els Mossos indiquen que l'autor dels fets havia escalat fins a 2,5 metres i havia trencat la finestra per accedir a l'interior de l'habitatge.

El propietari el va sorprendre al passadís, i en veure's sorprès, l'intruús va saltar per la mateixa finestra per fugir. El lladre no va tenir temps de sostreure res. El propietari va seguir-lo finestra avall i va patir diverses contusions. La Unitat d'Investigació de Figueres es va fer càrrec del cas i va determinar que el detingut és autor dels fets. Es tracta d'un home amb múltiples antecedents, i que va passar a disposició judicial el 26 de setembre, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.