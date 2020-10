Projecten una granja amb capacitat per a 1.900 porcs a Capmany

L'Ajuntament de Capmany està estudiant una sol·licitud de llicència per fer una granja amb capacitat per a 1.900 porcs en uns terrenys al límit amb La Jonquera. L'alcalde del municipi, Joan Fuentes, diu que la petició l'ha fet una societat i que ara demanaran els informes preceptius per veure si el projecte és viable. D'entrada, diu, els terrenys admetrien aquests usos i, a més, se situen "fora de qualsevol sol protegit". Malgrat això, assegura que "políticament" no veuen bé el projecte perquè no els "encaixa" amb el model de poble que volen. "Però una cosa és políticament i l'altra el que fixa la normativa", afirma Fuentes.

L'ajuntament va organitzar una reunió aquest dimarts arran de la petició d'un grup de veïns i se'ls va explicar que el projecte tot just comença la tramitació. Des de la IAEDEN, ja han anunciat que donaran suport als veïns i que s'oposaran al projecte.

L'entitat assegura, a més, que la granja es vol construir a tocar de la zona dels Estanys de La Jonquera. Un espai inclòs al PEIN "Estanys de la Jonquera" i dins de l'àrea de la Xarxa Natura 2000.