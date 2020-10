Valery Fernández i Xavier Sala-i-Martin rebran l'Anxova d'Or

La Festa de l'Anxova de l'Escala s'ha hagut de reinventar aquest any a conseqüència de la pandèmia. Serà aquest diumenge, dia 4, i es mantindrà l'acte institucional a partir de les 12 del migdia i el pregó, que, aquest any, anirà a càrrec de Xavier Albertí, president del consell regulador de la Denominació d'Origen Empordà. També es lliurarà l'Anxova d'Or en aquesta edició per partida doble. D'una banda, la rebrà el jugador escalenc del Girona FC Valery Fernández i, de l'altra, l'economista Xavier Sala-i-Martin. No es farà la popular degustació d'anxoves però sí que al llarg de la jornada hi haurà visites guiades a diferents espais de l'Escala.