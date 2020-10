alt empordà Més de 350.000 porcs i 35 pobles amb nitrats

A l'Alt Empordà, el 2014 hi havia 140.000 habitants i 350.000 porcs. I les tramitacions per granges continuen periòdicament apareixent, tot i que algunes s'han pogut aturar. Això passa en una comarca amb molta contaminació a les aigües per nitrats. Gairebé un 14% dels pobles contaminats de Catalunya són a la comarca. Davant aquesta situació i el continu interès del sector per ubicar granges a aquest punt del país, es va crear Salvem l'Empordà de purins, que fa temps que demana una moratòria. La situació no canvia, es projecten noves granges i va empitjorant la situació de les aigües. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) posava a informació pública aquest any que als 34 pobles amb nitrats s'hi afegia Cantallops, on hi ha quatre explotacions ramaderes i 38 d'agrícoles. Amb projectes al voltant, l'entitat té por que la taca de zones vulnerables es vagi estenent.