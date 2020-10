El Consell aprova el Pla Comarcal de Joventut per als propers quatre anys

El ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en el darrer el Pla Comarcal de Joventut per al període 2020-2024. Aquest document, prèviament, va ser presentat i aprovat en el Consell d'alcaldes. El pla posa a l'agenda de l'ens els principals reptes que ha d'afrontar la comarca, per millorar les oportunitats d'emancipació dels joves, així com la seva participació. La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, assegura que es tracta d'una eina «fonamental» per definir les prioritats de l'àrea així com les necessitats del col·lectiu de cara al futur.