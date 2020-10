Destrueixen una mina d'origen alemany al litoral de Roses

La detonació ha aixecat una important columna d'aigua a pocs metres de la costa. ?A l'esquerra, el moment de l'explosió de la mina per part dels efectius especialitzats, i a la dreta, un bussejador de la Guàrdia Civil comprovant l'artefacte durant els preparatius previs.

La detonació ha aixecat una important columna d'aigua a pocs metres de la costa. ?A l'esquerra, el moment de l'explosió de la mina per part dels efectius especialitzats, i a la dreta, un bussejador de la Guàrdia Civil comprovant l'artefacte durant els preparatius previs. diari de girona/guàrdia civil

Efectius de la Unitat de Bussejadors de Mesures contra Mines (UBMCM) de l'Armada, procedents de Cartagena (Múrcia) en col·laboració amb el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS) han destruït aquest divendres al migdia una mina orinque davant el litoral de Roses. Es tractaria d'una bomba d'origen alemany datada entre els anys 30 i 40. Se'n desconeix exactament la procedència, però podria pertànyer a la Segona Guerra Mundial, segons el cap de l'operatiu, el tinent Juan Pedro Saura Navas.

La preparació per a la detonació va començar amb una reunió a primera hora del matí entre els comandaments participants i a les 11, integrants del GEAS van traslladar quatre bussos i una infermera de l'Armada fins al punt on es va trobar la mina.

Els preparatius es van allargar durant dues hores, període en què els bussejadors van preparar l'artefacte per ser detonat.

Després d'una inspecció de reconeixement de l'artefacte, dos dels desactivadors es van submergir per col·locar la càrrega i dur a terme la tècnica coneguda com a «contraminat». Els especialistes van fer una tercera immersió per confirmar la destrucció de l'artefacte.

L'explosió es va produir quan passaven pocs minuts de la una del migdia i va provocar que el sòl de la zona més propera al mar es mogués. Inicialment es preveia que la detonació no es percebés, però finalment l'explosió va aixecar una columna visible des de diversos metres. Per facilitar les tasques dels artificiers, es va tallar el trànsit a la carretera que condueix fins a Canyelles.



«Molts anys enterrada»

El tinent de l'Armada amb seu a Cartagena, Juan Pedro Saura Navas, va explicar que la mina era una «EMD-2 d'origen alemany dels anys 30 o 40, segurament portava molts anys enterrada en aquesta badia i la mar l'ha deixada a la vista».

Navas va detallar que mesurava uns 80 centímetres d'alt, «tenia encara sis banyes o espoletes -el que inicia la càrrega explosiva- en bon estat» i «la seva procedència és molt difícil de determinar, pot ser de la Segona Guerra Mundial que hagi derivat fins aquesta costa». L'artefacte estava situat als peus del castell de la Trinitat i a uns dos-cents metres davant del far.

La mina la va trobar el responsable del Centre d'Immersió de Roses (CIR) mentre realitzava tasques de manteniment de l'abalisament de la costa a uns vint metres de profunditat.

Immediatament, es va alertar efectius GEAS de la Guàrdia Civil amb base en el nucli de l'Estartit que aquest dimecres van verificar la troballa. Van abalisar l'àrea i van deixar una boia senyalitzant el punt exacte de localització a l'espera de la seva neutralització.

Al litoral català s'hi han trobat en diverses ocasions mines d'episodis bèl·lics del segle passat. Precisament a l'Alt Empordà, el 2016, al Port de la Selva, l'Armada en va fer explotar una.