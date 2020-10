Detenen un lladre a Llançà després que saltés per la finestra en veure's sorprès pel propietari

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 24 de setembre a Llançà un jove de 25 anys i veí de Salt com a presumpte autor d'un robatori amb força a interior de domicili. L'arrestat havia entrat en un habitatge de matinada i en veure's sorprès pel propietari va intentar fugir i va saltar per la finestra.

Els fets van tenir lloc la matinada del passat 17 de setembre quan, en un domicili del carrer Ramon Llull de Llançà, el propietari va sorprendre un lladre dins casa seva i va alertar la Policia Local del municipi.

L'autor havia escalat fins a 2,5 metres i havia trencat la finestra per accedir a l'interior. El propietari se'l va trobar al passadís, moment en què, en veure's sorprès, va saltar per la mateixa finestra per fugir. El propietari, que el va seguir, va patir diverses contusions fruit de saltar per la finestra. El lladre no va tenir temps de sostreure res.

La Unitat d'Investigació de Figueres, que es va fer càrrec del cas, va determinar l'autoria del robatori i va detenir el presumpte autor el passat dijous 24 de setembre. El detingut, a qui li consten múltiples antecedents, va passar el dia 26 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la llibertat amb càrrecs.