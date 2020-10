Projecten una granja amb gairebé 2.000 porcs a tocar d'espais protegits de l'Albera

Una empresa projecta una nova granja per a gairebé dos mil porcs a l'Alt Empordà, a Capmany, a tocar espais protegits de l'Albera i de la nova zona vulnerable per nitrats de Cantallops. L'Ajuntament, els veïns i l'entitat ecologista Iaeden estan en alerta. Aquesta darrera buscarà els mecanismes per poder-la aturar perquè suposa un nou risc de contaminació en zones que encara no ho estan.

Des d'Iaeden-Salvem l'Empordà, la portaveu, Marta Ball-llosera constata que la granja els preocupa i donaran suport a un grup local per intentar aturar-la.

La problemàtica de les granges de porcs no és nova. L'Alt Empordà ja compta amb nombroses explotacions i continuen arribant nous projectes d'ampliacions i noves granges. El problema és que hi ha 35 poblacions amb contaminació per nitrats. Són zones vulnerables. Com que les tramitacions en aquestes àrees són més complicades, les empreses busquen llocs fora d'aquí.

Fins fa poc les àrees vulnerables se situaven al sud de la comarca, però aquest any es va incloure Cantallops, a tocar Capmany, on s'han tramitat tres granges. Una s'ha pogut aturar judicialment i una altra s'està tramitant. A Sant Climent Sescebes també es va aturar un projecte.

En aquest cas ara s'intenta tirar endavant al nord de Capmany, a la Finca la Penya, amb dues naus i gairebé dos mil porcs.

Ball-llosera posa de manifest que estaria situada «a un quilòmetre dels estanys de la Jonquera, que és zona protegida, i a tocar refugi de fauna salvatge». La zona protegida són els PEIN de Basses de l'Albera i xarxa natura 2000.

A més, suposaria el risc d'estendre la contaminació per nitrats al bell mig de l'Albera. «Ara només ens falta que la taca de contaminació es vagi escampant», constaten des de l'entitat.

Per això estan seguint de prop la tramitació que es pugui engegar i estudiant si hi ha mecanismes per poder bloquejar el projecte.



L'Ajuntament, en contra

L'alcalde de Capmany, Joan Fuentes, ha explicat que políticament «no estem a favor d'aquesta instal·lació perquè no encaixa en el model de poble, i del turisme que tenim, enoturístic, ruta megalítica, cases rurals...», però afegeix que «paral·lelament com a administració som servils de la normativa» i actualment no se'ls pot negar la tramitació. Els promotors han entrat una sol·licitud a l'Ajuntament que va reunir els veïns per informar-los de la situació.