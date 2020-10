Unes 8.000 persones passen per la 14a Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres, malgrat el coronavirus

Unes 8.000 persones han passat aquest cap de setmana per la Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres. Una xifra que ha sorprès als organitzadors, ja que el coronavirus havia generat dubtes sobre la resposta de visitants. Tot i això, l'afluència ha estat "molt destacable" especialment entre dissabte i diumenge. El divendres, en canvi, el temps va fer una mala passada i van ser pocs els qui es van acostar a la fira. Els organitzadors destaquen, sobretot, la "responsabilitat" tant d'empreses com de clients en relació a les mesures de seguretat necessàries per evitar contagis. De fet, es feia un registre del nombre de persones que entraven al recinte i s'havia de portar mascareta i rentar-se les mans.

A més, les empreses han hagut de desinfectar tots els vehicles després que qualsevol interessat hi entrés. Tot i que el nombre de vendes no ha arribat al d'altres anys, des de l'organització consideren que ha estat un "gran èxit", per les dificultats d'aquest any derivades de la covid-19. A més, també destaquen l'increment del visitant de proximitat. I és que, a diferència d'altres edicions el nombre de persones de Figueres i les comarques de Girona ha augmentat de manera significativa. En canvi, s'ha notat un descens dels clients de la Catalunya del Nord i comarques com Osona.