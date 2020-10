Salvant edificis a la Rambla de Figueres

La Rambla de Figueres està envoltada d'edificis emblemàtics i històrics, alguns dels quals han sigut objecte de rehabilitacions i rentats de cara en els darrers anys, que han permès posar en valor el patrimoni arquitectònic de la ciutat i actualitzar la degradació dels immobles. La Casa Salleras, que corona la part alta del passeig, és el darrer immoble que s'està reformant. D'estil modernista i obra de l'arquitecte Josep Azemar, l'edifici havia acollit als baixos el Cafè Continental, el més antic de Figueres, amb 140 anys de vida. L'establiment va tancar el 2018 i en el seu lloc s'hi va instal·lar una franquícia de la cadena de menjar ràpid Foster's Hollywood. A dia d'avui el local també s'està rehabilitant per part del nou llogater.

La Casa Salleras forma part del patrimoni modernista de Figueres i està formada per una planta baixa i dos pisos superiors. Les obres que s'hi estan fent actualment són de rehabilitació de la façana, tal com ha confirmat l'Ajuntament de Figueres, i precisament la propietat s'ha interessat per la línia de subvencions municipal per a finançar aquestes actuacions amb una bonificació del 95%.

Un dels elements més característics de l'edifici és la balconada situada al primer pis, la planta noble, amb finestres decorades amb ornamentació floral amb una vitrina central. Tota la façana està recoberta per un encoixinat més suau que el de la planta baixa, i queda culminada per una franja estucada floral, i pinacles de pedra i ceràmica a nivell de la terrassa que cobreix tot l'edifici. Destaquen, a més, els remats decoratius fets amb trencadís.

La Casa Salleras està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, així com els altres dos edificis de la Rambla que també han sigut protagonistes de reformes: el Cafè Royal, declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), i la Casa Fages, on hi ha projectat un hotel de luxe. Tot plegat contribuirà a la posada al dia de la Rambla de Figueres.

La primera reforma



L'immoble del Cafè Royal, al número 28 de la Rambla, data del segle XX i ha sigut dels primers a peu de Rambla en rehabilitar-se. L'edifici està a mans de la immobiliària figuerenca Nova Cadiesa, que en va impulsar la reforma el 2018 i que va fer una completa renovació a l'edifici, però conservant els elements més significatius.

Les obres ja han acabat i l'edifici ha mantingut els seus elements més significatius, com les ornamentacions de les finestres i l'encoixinat de ceràmica verda de la planta baixa, que s'ha renovat.

La primera documentació que es té de l'edifici data del 1821, quan es va sol·licitar la llicència per construir l'edifici que anys més tard acolliria el cafè que li ha acabat donant el nom.

L'any 1917, coincidint amb la reforma de la Rambla, s'inaugurà el Cafè Royal, que des d'aleshores es va mantenir obert al públic fins que va tancar el 2016, a les portes de celebrar el centenari, després d'un extens historial de litigis entre la propietat, la família Miquel, i l'arrendatari.

L'edifici ha patit diferents reformes i el 1941 es va encarregar una obra important per convertir l'edifici en un habitatge plurifamiliar. És en aquesta època quan es creu que va adquirir l'elegant to tardnoucentista que ha conservat fins l'actualitat.

Amb el tancament del Cafè Royal, l'any 2015, l'emblemàtic edifici a la cantonada amb el carrer Sant Pau va començar a transformar-se. Els propietaris van impulsar fa dos anys la rehabilitació per donar-li nous usos (els pisos superiors es volen destinar a oficines) i llogar la planta baixa com a local comercial.

Hotel de luxe

Entre el llistat d'edificis a peu de la Rambla que canviaran la fesomia hi ha també la Casa Fages. Data del segle XIX, és d'estil neoclàssic i és obra de l'arquitecte Josep Roca i Bros. És on va néixer l'escriptor Carles Fages de Climent.

Aquest estiu ja van començar els treballs per convertir-lo en un futur hotel de luxe. L'emblemàtic immoble disposarà de 29 habitacions, una zona de spa, sala de reunions, piscina, bar i restaurant. El projecte pretén reformar-ne l'interior, on s'han començat a fer obres, i convertir-lo en un luxós hotel amb decoració modernista i amb reminiscències dalinianes.