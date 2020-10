La detonació de la mina de Roses va equivaldre a un terratrèmol de magnitud 1,3.



Així ho certifica l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en un tuit aquest matí.





On especifica que la Xarxa sísmica de Catalunya va registrar divendres el senyal emès pertrobada al mar davant del litoral de Roses. Concretament, l'energia alliberada equival a la d'un terratrèmol de magnitud 1.3.Un grup d'artificiers de la Unitat de Bussejadors de Mesures contra Mines devan destruir divendres la mina.L'artefacte estava situat a prop del, a la zona on hi ha l'antiga depuradora, a uns dos-cents metres davant del far.La mina la va trobar el responsable del Centre d'Immersió de Roses (CIR) mentre realitzava tasques de manteniment de l'abalisament de la costa a uns vint metres de profunditat.