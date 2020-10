Figueres aprova les ordenances amb els vots en contra i els retrets de l'oposició

L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) han aprovat provisionalment les ordenances per al 2021 amb els retrets del grups de l'oposició, Junts per Figueres i Cs, que hi han votat en contra. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha defensat l'increment de l'IBI per l'actualització de l'IPC que "no es feia des del 2015" i, tot i que ha admès que era una mesura "impopular", ha dit que calia fer-ho per garantir que Figueres té els serveis que "es mereix". El regidor de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha criticat la decisió i ha demanat que el punt quedés sobre la taula per "buscar solucions imaginatives" i el de Cs, Héctor Amelló, ha presentat una esmena a la totalitat: "És un cop de destral fiscal".

Entre els principals canvis que experimentaran les ordenances, hi ha l'increment de l'IBI. En el cas de l'IBI Urbà passa del 0,794% al 0,846% i en l'IBI rústic, del 0,675% al 0,718%, mentre que l'IBI especial es manté en l'1,30%. Uns increments que se situen per sobre del 6%.

Creuament de retrets en l'aprovació de les ordenances per a l'any vinent. L'equip de govern ha dut al ple una modificació de les ordenances que inclou un increment d'impostos amb l'actualització de l'IPC. Una modificació que inclou un augment de l'IBI del 6,5% i també de diverses taxes, entre elles les d'usos d'equipaments esportius i altres serveis.

L'alcaldessa ha defensat la decisió "impopular" per "responsabilitat" i per poder atendre les necessitats que la ciutat tindrà de cares al 2021. Entre elles, el nou contracte d'escombraries o la contractació de més agents de la Guàrdia Urbana. Lladó ha restat importància a l'increment i ha recordat que suposarà, en el cas d'un immoble mitjà, d'uns 2,5 euros mensuals. "És el que costa un refresc", ha remarcat.

Lladó també ha entonat un 'mea culpa' assegurant que es van equivocar no adoptant aquesta decisió l'any passat però ha assegurat que estaven "molt ocupats" resolent "els problemes que es van trobar", herència de l'anterior equip de govern.

El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha assegurat que es tracta d'una "pujada d'impostos en tota regla". "Creiem que serà negatiu i que ara no toca", ha insistit. També ha acusat al regidor de Canviem Figueres d'haver promès que no apujarien l'IBI i ha demanat al govern municipal que deixés aquest punt sobre la taula per poder buscar "solucions imaginatives"

Per la seva banda, el regidor de Cs, Héctor Amelló, ha defensat l'esmena a la totalitat que ha presentat el seu grup i ha qualificat els canvis a les ordenances proposades pel govern municipal de "cop de destral fiscal". "Sembla que aquest és el seu pla per sortir de la crisi", ha afegit.

A banda de l'increment a l'IBI, les ordenances per al 2021 inclouen altres modificacions. Entre elles, en la bonificació de l'Impost sobre construccions, instal—lacions i obres (ICIO), que passarà del 95% al 50% en les construccions d'obres declarades d'especial interès, inclosa la restauració de façanes. La regidora d'Hisenda, Maria Gratacós, ha defensat que s'ha obert una línia de subvenció de rehabilitació de façanes per fer front a aquestes reformes.

També s'incrementa la taxa d'ocupació de la via pública dels caixers automàtics del bancs, que passen dels 856 euros als 3.000 euros anuals i es deroga la taxa per tinença d'animals domèstics.

L'escola Carme Guasch

El ple també ha aprovat la modificació puntual del Pla General per tal de permetre la construcció del nou edifici de l'escola Carme Guasch als terrenys on hi ha l'actual centre. La superfície total de la nova escola serà de 9.142 metres quadrats. Actualment l'escola està en barracons en un espai declarat com a zona verda. Per tal de compensar aquesta requalificació de terrenys, l'Ajuntament ha canviat els usos d'uns altres terrenys en el mateix barri per declarar-los com a zona verda. La modificació s'ha aprovat per unanimitat i tots els grups ha coincidit que es tracta "d'un pas important" per a la ciutat.