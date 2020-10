Un veí de Figueres denuncia un ring de boxe clandestí

Un veí de Figueres va denunciar a través de les xarxes socials a un grup de joves que, saltant-se les normes per evitar contagis de coronavirus, van organitzar un ring de boxa clandestí a la zona coneguda com la RAM, en ple carrer, segons avança el diari digital El Gerió.



En el vídeo es pot veure com els joves van aprofitar una pista de bàsquet, tancada per la normativa de la covid, per organitzar la lluita. Mentre dues persones es trobaven a dins boxejant, la resta, unes 20 persones, es trobaven envoltant la pista mentre animaven als lluitadors, sense respectar la distància ni portar mascareta en la seva majoria.



El veí denuncia la «deixadesa de la ciutat» en el seu tuit i lamenta la situació.





Avui toca ring de boxeig clandestí a la RAM amb més de 20 persones, la majoria sense mascareta. Fins quan seguirem abandonant #Figueres ? No som trolls, som ciudadans que denunciem la deixadesa de la ciutat. @ALladoSaus @figadeputa @GodSaveFigueres @emporda_info pic.twitter.com/wmkwvnY8Jb — Daniel Larumbe (@daniel_larumbe) October 3, 2020

El vicealcalde de Figueres i regidor de Seguretat, Pere Casellas, va respondre a l'autor del tuitque només denunciés els fets a través de les xarxes.