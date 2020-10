Figueres aprova amb retrets de l'oposició l'augment de taxes i d'IBI

El ple de l'Ajuntament de Figueres va aprovar ahir les ordenances fiscals del 2021, que inclouen un augment superior al 6% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) d'acord amb l'actualització de l'Índex de Preus de Consum (IPC). Les ordenances també contemplen la pujada de diverses taxes i retallades en bonificacions fiscals. El document es va aprovar únicament amb els vots favorables dels onze regidors de l'equip de govern (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) i malgrat els retrets i vots en contra de Junts i Cs, a l'oposició. Les dues formacions van carregar contra el govern en considerar que «no és el moment» d'incrementar la pressió fiscal als figuerencs i el govern va defensar que es tracta d'una «qüestió de responsabilitat».

Les ordenances fiscals per a l'exercici del 2021 inclouen canvis en el tipus impositiu de l'IBI urbà, que passa de 0,794 a 0,846, i en l'IBI rústic, de 0,675 a 0,718. L'IBI especial es manté a l'1,30. També es redueixen algunes bonificacions com ara les referents als cotxes elèctrics i bimodals, l'obertura de nous negocis o la rehabilitació de façanes. En aquest darrer cas, la regidora d'Hisenda, Maria Gratacós, va defensar que l'Ajuntament ha obert una línia de subvencions per fer-hi front. Algunes taxes també augmenten, com ara les d'ocupació de la via pública per al pas de vehicles o bé per a les entitats bancàries que tinguin un caixer, en aquest cas passant de 856 euros anuals a 3.000.

«Aquesta actualització es realitza per equiparar els ingressos, sostenir la despesa pública i contrarestar la pèrdua de poder adquisitiu», argumentava Gratacós. Una afirmació que també va reiterar l'alcaldessa, Agnès Lladó. «En un immoble normal, l'increment correspon a uns 2,5 al mes, l'equivalent a un refresc», va argumentar Lladó.

L'any passat, l'equip de govern va optar per congelar els tributs, un fet que l'alcaldessa ahir va admetre que havia sigut un «error». «Ens vam equivocar», va reconèixer Lladó, que va afegir que estaven «ocupats» resolent els problemes que havien heretat de l'anterior govern.

Lladó va recordar que l'IBI de Figueres continuarà essent encara dels més baixos i va defensar la necessitat d'actualitzar-lo d'acord amb l'IPC per abordar les necessitats del proper any, com ara la contractació de més agents de la Guàrdia Urbana. L'alcaldessa va reconèixer que es tracta d'una decisió «impopular» però que cal prendre-la per «responsabilitat».



Crítiques de l'oposició

Els retrets per part de l'oposició van centrar el debat sobre les ordenances fiscals. Des de Junts per Figueres, el seu portaveu, Jordi Masquef, va retreure a Canviem, soci de govern, que durant la campanya electoral apostés per baixar l'IBI i que en canvi ara en recolzi un augment.

Així mateix, Masquef també recordar al portaveu socialista Pere Casellas i regidor també del quadripartit, que el 2017, quan governava el PDeCAT, va forçar un ple juntament amb Cs, Compromís i PP en què es va aprovar una rebaixa del 5% de l'IBI.

«El que toca és reactivar el consum, l'economia i l'activitat empresarial», deia Jordi Masquef, i demanava al govern que deixés sobre la taula la votació per poder seguir negociant i aconseguir congelar els tributs.

Des de Ciutadans, Héctor Amelló (Cs) va demanar a l'alcaldessa que no minimitzés el preu que hauran de pagar els ciutadans, que s'apliqués una rebaixa del 5% de l'IBI i que es congelessin la resta de taxes. Per Amelló, l'augment representa una «amenaça» per a l'estalvi dels ciutadans i el creixement. El grup va presentar una esmena a la totalitat que no va prosperar. «Han decidit que els figuerencs hem de ser castigats en pagar més impostos», va concloure Amelló. «No ens posarem d'acord perquè vostè no ha confeccionat mai cap pressupost», li va etzibar l'alcaldessa, que va defensar en tot moment la necessitat d'augmentar els recursos de l'Ajuntament.