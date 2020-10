La Policia Nacional deté un pedòfil a Figueres i desmantella un web que venia material d'abús sexual infantil

La Policia Nacional ha detingut un pedòfil a Figueres i ha desmantellat un web que venia material d'abús sexual infantil.

En total hi ha 12 arrestats, quatre d'ells menors, a Espanya i Portugal.

Els pedòfils intercanviaven el material sexual a través de missatgeria instantània.

L'administrador del web -així com els seus servidors- es trobava a Portugal i va ser detingut per la policia lusitana gràcies a les indicacions dels agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència del CNP.

La posterior investigació sobre els usuaris del lloc web comercial va permetre la identificació i detenció de la resta dels pedòfils a Figueres, Barcelona, Sabadell, Càceres, Albacete, Cadis, Castelló, Madrid, Màlaga, Múrcia i València

La investigació ha comptat amb el suport i col·laboració d'Europol, Interpol i la Policia de Seguretat Pública de Portugal

La investigació va començar gràcies a una informació ciutadana rebuda a través del portal (www.policia.es/colabora.php) que va posar als agents després de la pista d'un lloc web de distribució comercial de material pedòfil.

Els policies van procedir a l'anàlisi detallada del web investigada, aconseguint dades que van permetre el rastreig i localització del seu administrador, un ciutadà resident a Portugal i que obtenia regularment abundants beneficis econòmics derivats d'aquestes activitats.

Amb la finalitat de rendibilitzar el negoci, i obtenir importants guanys, oferien dues ofertes diferents: una era efectuar un pagament directe a través de monedes virtuals o de plataformes de gestió econòmica línia, el que permet al visitant evitar la publicitat. El segon era interposar entre la pàgina i les imatges d'abusos sexuals a menors un intermediari publicitari. D'aquesta manera, cada vegada que algú accedia a aquest enllaç, el creador del web il·legal rebia una petita contraprestació.



L'administrador, a presó

En determinar la seva ubicació a Portugal, la Policia Nacional va sol·licitar a través d'EUROPOL la col·laboració dels seus homòlegs en aquest país i, d'acord amb la informació facilitada pels agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència va ser detingut, ingressant posteriorment a la presó. La pàgina estava allotjada en un proveïdor de serveis i, davant el requeriment de les autoritats espanyoles, va ser desmantellada.



Identificació de 12 pedòfils

No obstant això, els investigadors van continuar l'anàlisi de la web i van localitzar un apartat de grups de missatgeria instantània dedicat a material d'abús sexual infantil.

D'aquesta manera van aconseguir identificar la resta de pedòfils a Espanya que, havent entaulat contacte a la web, utilitzaven aplicacions de missatgeria a través de telefonia mòbil per intercanviar material sexual de menors.

Alguns d'ells exhibien actituds jocoses davant els abusos sobre nens i tenien un consum compulsiu del material il·legal.



Videos amb greus abusos

Entre ells destaca la detenció d'un individu a Màlaga que era un dels membres més actius en aquests canals investigats i amb més volum de material il·legal compartit, un total de fins a 38 vídeos de nens de molt curta edat sotmesos a greus abusos sexuals. També crida l'atenció la presència un menor d'edat, arrestat a Barcelona, que havia compartit 49 vídeos i nou fotografies de nenes molt petites en molt curt espai de temps.



Menors arrestats

Cal destacar la joventut dels detinguts, dels quals quatre eren menors d'edat, set tenien la vintena i el telèfon mòbil era el mitjà principal de comissió de delicte.

Els menors sovint disposen d'aquesta eina de connexió a Internet sense supervisió, i de fet, és l'instrument preferent per a això. Per això, des de la Policia Nacional s'aconsella que els menors sempre tinguin supervisió paterna sobre la seva activitat en línia, així com que es valori la necessitat que disposin d'aquests terminals fora del seu domicili.

Els agents han acreditat que els investigats posaven en comú de consells per eludir la seva responsabilitat penal, evitant ser detectats i intercanviant informació sobre canals que garanteixin al màxim la seva privacitat i seguretat. A més, i com és habitual, utilitzaven tanta nomenclatura com a contingut, codis i argot per evitar cridar l'atenció sobre el material que realment albergava.

Durant la investigació, els agents van aconseguir identificar a més a dos ciutadans colombians, la informació es va remetre a través d'Interpol a aquest país perquè actuessin d'acord amb la seva legislació.