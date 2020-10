Figueres crea un «bosc d'estornells» per fer-los fora

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Figueres té previst iniciar una prova pilot per intentar allunyar l'arribada dels estornells a l'interior de la ciutat, aquesta tardor. La iniciativa consistirà a generar un espai d'atracció en una de les pinedes de la pujada del Castell, concretament la que confronta amb l'estadi Albert Gurt, ja que així es podran aprofitar les torres de llum de la instal·lació esportiva per portar a terme el projecte.

«Des de Medi Ambient, amb l'assessorament dels tècnics de l'àrea, hem cregut oportú fer aquesta prova que es basa a crear les condicions adequades per tal que els ocells vagin a dormir en aquesta pineda per la presència d'una il·luminació que instal·larem expressament per atraure'ls», explica la regidora Sònia Trilla. «Cal remarcar que aquest bosc dels estornells és una prova experimental, amb un cost relativament baix, però que esperem que acabi funcionant per evitar que els grans estols acabin entrant a la ciutat», afegeix.

Per aconseguir-ho, es faran actuacions especials per foragitar-los dels llocs interiors de la ciutat, on generen importants molèsties de soroll i salubritat.

Sònia Trilla especifica que «a la ciutat de Figueres, dins del nucli urbà, hi ha diferents punts sensibles, com per exemple l'avinguda de Perpinyà a tocar el parc de les Aigües o en els arbres del voltant de la biblioteca vella, on hi ha l'arxiu municipal, al carrer Ample, a més del parc Bosc. Sabem que no podem eliminar-los, però provarem de traslladar-los a un lloc menys molest», diu.

La regidora del govern figuerenc té clar que «els ocells són símbol de qualitat ambiental i, encara que sembli mentida, existeix un turisme d'estornells que es mou per a diverses poblacions per tal d'admirar les meravelloses formes que fan. En aquestes poblacions amb acumulacions importants d'estornells, en un dissabte qualsevol de la seva estada –recordem que només estan entre nosaltres uns dos mesos–, s'hi poden arribar a concentrar més de cent visitants. L'espai que adeqüem possibilita un bon punt d'observació des de la part alta de la pujada del Castell».

La lluita de Figueres amb els estornells ve de lluny i ha donat peu a tota mena d'intents per a foragitar-los. Aquests darrers trenta anys, els diferents governs municipals han provat de tot, des de batudes espectaculars de caçadors al Parc Bosc, fins al llançament de petards, passant per l'ús d'enginys electrònics que reproduïen el crit d'aus rapinyaires. També hi ha hagut alguns assajos curiosos, per no dir surrealistes, com ara l'ús d'una mena de figura robot que tenia forma de caçador. En aquesta ocasió, la regidora Sònia Trilla destaca que «els volem fora de les zones habitades de la ciutat, però no els foragitem per traslladar el problema a un altre municipi».

Els Sturnus vulgaris es desplacen en llargues volades que dibuixen figures increïbles en el cel, però que quan aterren causen estralls en conreus. Cada estornell pot endur-se tres olives en cada viatge. A causa de la seva alimentació, la carn és amargant i gens apreciada en gastronomia.