La fiscalia demana ara penes d'entre 1 i 16 anys per al clan familiar acusat de fer prostituir dones a Castelló

La fiscalia demana ara penes d'entre 1 i 16 anys de presó per al clan familiar acusat de captar dones vulnerables a Bulgària i obligar-les a exercir la prostitució a l'Alt Empordà. Al final del judici, el fiscal públic ha retirat l'acusació per a dos dels set acusats i s'ha focalitzat, sobretot, en els patriarques i el seu fill, per a qui demana les penes més altes (de 12 i 16 anys). Per als dos últims acusats –una altra filla i el seu marit- sol·licita 3 i 1 anys de presó, perquè els hi estima una eximent de drogoaddicció i una atenuant de confessió. El fiscal sosté que la família formava un grup criminal que apallissava les víctimes per "domesticar-les" i les obligava a fer llargues jornades (bé fos a prostíbuls o a la carretera C-260).

Després de dos dies, el judici contra el clan familiar ha quedat vist per a sentència. El judici s'ha fet sense públic, perquè el número d'acusats –alguns, escortats pels Mossos perquè són a presó- i les mesures de seguretat per la covid-19 han fet que la sala quedés petita.

Al final de la vista, el fiscal ha modificat les peticions inicials a la baixa. D'entrada, ha retirat l'acusació per a dos dels processats. Són una dona i el seu fill a qui inicialment acusava d'haver fet prostituir una menor de 16 anys juntament amb la resta de membres del clan familiar.

I dels cinc acusats restants, el fiscal s'ha focalitzat sobretot en tres d'ells. En concret, el patriarca del clan, la matriarca, i el seu fill. L'acusació pública sosté que el matrimoni s'encarregava de captar les víctimes a Bulgària, portar-les a l'Alt Empordà amb la falsa promesa que es casarien i, un cop aquí obligar-les a prostituir-se. El fill actuava com a esquer –ell era el suposat nuvi- però un cop les noies arribaven, s'encarregava de controlar-les de prop.



12 i 16 anys de presó

Per al patriarca, el fiscal demana una pena de 16 anys de presó. I per a la dona i el seu fill, de 12 anys. Els acusa de pertinença a grup criminal i de tràfic d'éssers humans en concurs amb un delicte de prostitució coactiva a menor d'edat.

El fiscal sosté que els processats clavaven "fortes pallisses" a les noies amb l'objectiu de "domar-les" i que les obligaven a fer "llargues jornades" tant als marges de la C-260 com als prostíbuls de la comarca. I que, entre d'altres, els hi exigien que cada dia, com a mínim, guanyessin 500 euros venent el seu cos.

El ministeri públic relata que el clan de proxenetes va actuar a l'Alt Empordà entre els anys 2008-2009 i el gener del 2017. Sobretot, a la zona de Castelló d'Empúries. I en especial, al seu escrit el fiscal esmenta el cas de la menor búlgara de 16 anys, a qui els processats amenaçaven amb agredir-la, no donar-li menjar o fer mal als seus familiars si no accedia a prostituir-se.



Penes mínimes

Per als dos últims acusats, una filla dels patriarques i el seu marit, el fiscal demana penes mínimes. Perquè a la primera li estima una eximent incomplerta de drogoaddicció i al segon, una atenuant analògica de confessió. Per a ella demana 3 anys de presó pel delicte de pertinença a grup criminal i tràfic d'éssers humans. I per a ell, només 1 any (perquè només l'acusa de pertinença a grup criminal).

Segons sosté el fiscal, aquests dos acusats s'encarregaven de portar les noies fins als clubs o la C-260 i de controlar que ningú més ocupés aquells trams de carretera. El judici, que s'ha celebrat a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.