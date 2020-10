Troben dos migrants ocults en un camió a la Jonquera i s'eleven a nou els localitzats el 2020

Agents inspeccionant un camió a la Jonquera on hi havia un migrant, foto d'arxiu.

La immigració il·legal ha tornat a fer acte de presència al punt fronterer de la Jonquera. Dos polissons han aparegut en un tràiler i ja s'eleven a nou els detectats des de principis d'any a la província de Girona. En aquest cas -que va produir-se el dia 25 de setembre- quan un camioner es va trobar dos polissons a l'interior del seu tràiler, entre la càrrega. Concretament, el xofer es va aturar a la tarda en una benzinera situada a l'altura del quilòmetre 772 de la Nacional II a la Jonquera. Un cop allà i mentre repostava, va començar a sentir cops que procedien de la caixa del remolc. Arran dels fets va alertar la policia.

Els Mossos d'Esquadra es van personar fins al lloc i també el SEM i la Policia Nacional, a qui els Mossos van alertar ja que tenen la titularitat dels afers d'estrangeria.

Van procedir a obrir el remolc del camió i van comprovar que hi havia un home i una dona. Una parella procedent d'Eritrea de 37 i 22 anys, respectivament. No és habitual trobar dones. De fet, enguany és la primera dona que es troba en un camió en aquestes circumstàncies. La parella portava dues motxilles i va explicar que havia pujat al camió quan aquest s'havia aturat el dia abans a Ventimiglia, un punt fronterer on operen màfies que ajuden, a canvi d'un bon feix de bitllets, que puguin entrar als vehicles.

El camioner també va relatar que feia unes hores s'havia aturat a Montpeller, però no havia estat fins a la Jonquera que havia obert la porta de la càrrega. El seu destí final era Sant Boi. Va explicar, com ha passat en altres ocasions, que no s'havia adonat de la presència dels polissons.

Amb tot, però, el destí final d'aquests estrangers, com han assegurat des de la Policia Nacional en més d'una ocasió, no és Espanya, sinó que paguen per anar a França.

En el cas d'aquesta parella de migrants, el CNP es va fer càrrec d'ells i els va traslladar fins a la comissaria de la Jonquera. Els agents van comprovar que mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la readmissió. És a dir, els dos migrants van ser retornats a França, que és el que marca el conveni entre els països.



Menys casos aquest any

Aquest any s'han donat menys casos d'aquest tipus d'immigració il·legal però la xifra ja s'eleva a nou. En un dels casos la policia va detectar a la Jonquera un immigrant sense papers d'origen iraquià que viatjava ocult en una caixa inferior d'un tràiler. En la resta, els migrants s'han localitzat a la caixa del tràiler després d'haver arribat a Espanya i haver entrat als tràilers a Itàlia.

L'any passat, en canvi, es van interceptar almenys 34 migrants en aquestes característiques. Des de llavors ha anat a menys però això no significa que la pràctica hagi desaparegut com es pot veure.