Figueres tancarà una plaça durant les nits per evitar els actes incívics i molèsties

L'Ajuntament de Figueres tancarà la placeta de Sant Vicenç de Paül durant les nits per evitar que s'hi portin a terme actes cívics i per les molèsties amb els veïns. Es tracta d'una plaça a la zona del barri de l'Estació, on des de fa temps grups de persones, una part indigents, generen queixes veïnals. L'Ajuntament fa temps que porta a terme mesures i és un dels barris on té especial atenció la Guàrdia Urbana. S'estudia prendre la mateixa mesura en altres punts de la ciutat amb problemàtiques similars.

La placeta està situada just davant on hi ha el menjador social, al carrer Pompeu Fabra, entre el carrer Méndez Núñez que porta a la plaça del Gra, i la plaça de l'Estació.

La placeta queda protegida entre edificis i s'hi concentren grups de persones, habitualment sempre les mateixes, que generen molèsties. Des de l'Ajuntament han informat que es produeixen accions incíviques i desperfectes als equipaments i mobiliari urbà. Han posat de manifest que no són grans desperfectes però és una situació que fa temps que es produeix i que, a més, ha generat «reiterades queixes dels veïns».

Per això, tal com es va fer fa un temps amb els jardins Puig Pujades, s'ha pres aquesta mesura per intentar frenar-ho.

L'Ajuntament té previst contractar en els propers dies la realització de les obres per disposar d'una estructura que permeti tancar la placeta durant la nit.

La resta de la jornada estarà oberta amb normalitat.

Al barri de l'Estació des de fa temps hi ha queixes dels veïns per les molèsties d'un grup de persones es fan seu l'espai públic. Són persones amb problemes diversos, alguns d'ells indigents o amb patologies mentals.

En una sessió plenària del mes d'agost, a preguntes de Junts per Figueres, es va admetre la problemàtica i es van posar sobre la taula les mesures que es prenen per frenar l'incivisme d'«una minoria de gent» al barri.

Per Junts per Figueres, la problemàtica, que fa temps que dura, s'ha agreujat fins al punt que alguns veïns decideixen marxar.

Consum d'alcohol a la via pública, crits, baralles o brutícia van ser alguns dels problemes.

El regidor de Seguretat, Pere Casellas, va admetre que existeix la problemàtica d'un grup de persones i va apuntar que la Guàrdia Urbana té una especial atenció al barri. Tant el regidor com l'alcaldessa, Agnès Lladó, van apuntar també que calen mesures per ajudar aquestes persones.