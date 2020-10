Un incendi ha cremat completament dotze bungalous d'un càmping de Sant Pere Pescador. L'establiment estava tancat i no hi ha cap persona ferida.

El foc s'ha originat per motius que es desconeixen i els Bombers l'han pogut extingir a primera hora d'aquest dilluns, després de treballar-hi durant cinc hores, de matinada. Tot i que molt a prop d'aquest càmping hi havia altres instal·lacions no s'han hagut de lamentar més danys.