Les espelmes il·luminen el Mil·lenari de la parròquia de Sant Pere de Figueres

El 13 d'octubre de l'any 1020 la parròquia de Sant Pere de Figueres apareix, per primer cop, documentada al testament del comte de Besalú. Coincidint amb la celebració del seu Mil·lenari, s'ha organitzat l'encesa de 6.000 espelmes a l'interior del temple figuerenc.

L'acte coordinat per Bruno Pérez s'ha dut a terme aquest dilluns al vespre i es torna a repetir, aquest dimarts, però amb ampliació d'horari, entre les cinc de la tarda i les onze de la nit. Aquest canvi obeeix a la gran acceptació que va tenir el primer dia d'aquesta iniciativa.

L'entrada és lliure i gratuïta però cal respectar les normes d'accés en grups reduïts. La primera sessió del dia del Pilar ha aixecat una notable expectació. Diversos voluntaris han ajudat els visitants a transitar amb seguretat per dins de l'església, on no hi han faltat les formigues dalinianes, el recordatori dels vint anys dels Jocs Special Olympics i diversos símbols religiosos molt ben aconseguits.

https://www.facebook.com/bruno.perezjunca/posts/10158537959229985