Llançà vol videovigilància per evitar una nova allau d'ocupacions i robatoris

L'Ajuntament de Llançà està estudiant instal·lar càmeres de videovigilància, sobretot als accessos d'urbanitzacions i a carrers comercials, després que aquest estiu patissin una onada de robatoris i ocupacions il·legals que van generar queixes i conflictes veïnals. L'alcalde del municipi, Francesc Guisset, assegura que el «repunt» viscut durant els mesos de juny i juliol està «sota control» i que s'han produït diverses detencions «gràcies a l'actuació coordinada dels diferents cossos de seguretat» però temen que a la propera temporada turística es repetixi la situació. A banda de la instal·lació de càmeres, no descarten un «reforç» d'agents de la Policia Local.

Entre finals de juny i principis de juliol, Llançà va patir una onada de robatoris i ocupacions il·legals que van generar malestar entre els veïns. Es van viure situacions tenses amb enfrontaments amb ocupes i manifestacions. Un grup de persones es van manifestar diversos dies per denunciar la sensació d'inseguretat que patien a conseqüència dels robatoris. L'alcalde va vincular part de la delinqüència amb els ocupes i els veïns van reclamar més pressió policial per combatre-ho.

Mesos després, Guisset assegura que la situació està «sota control» perquè s'han produït diversos desallotjaments i s'han detingut alguns dels implicats en els fets delictius.

Tot plegat, diu, fruit de la coordinació entre Policia Local i Mossos d'Esquadra i també «gràcies als controls d'estrangeria de Guàrdia Civil i Policia Nacional». «Llançà, per sort o per desgràcia, té el ferrocarril i això ens porta algunes d'aquestes situacions», assegura.

Per avançar-se a un possible repunt de cara a l'estiu, la Policia Local està fent un estudi dels punts on caldria posar noves càmeres. En aquests moments, el municipi compta amb tres dispositius de videovigilància i dos lectors de matrícules.

La intenció és ampliar-ho al centre del municipi, especialment, als carrers comercials i als punts «on hi ha antecedents de fets delictius».



Urbanitzacions i llocs comercials

A les entrades de les urbantizacions seria un dels punts on s'instal·larien. També es plantegen posar tres lectors de matrícules més a l'entrada des de Figueres, a la carretera que va a Portbou i a la del Port de la Selva. Aquests aparells funcionarien tant de càmera com de lectors. També a la plaça de les escoles, al carrer Rafael Estela, la plaça Major, el carrer Gardissó i al carrer Castellar. A més, es plantegen reforçar la plantilla de policia amb més efectius.

La previsió és que l'estudi de videovigilància estigui acabar abans d'acabar l'any i que el pressupost per al 2021 incorpori una partida per finançar els dispositius.