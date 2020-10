Un turisme s'incendia prop de l'AP-7 a Borrassà

Un turisme s'ha incendiat aquest migdia en un camp de conreu proper a l'AP-7 al terme municipal de Borrassà. Segons informacions dels Bombers de la Generalitat, diversos conductors han vist des de l'autopista un vehicle en flames aparcat en un camp llaurat proper a la sortida de l'autopista de Figueres i han alertat al cos d'emergències, que ha rebut l'avís a les 14:42 hores.

Els Bombers s'han activat amb tres dotacions i un helicòpter equipat amb un dipòsit d'aigua, però aquest últim finalment no ha actuat. No hi havia cap ocupant dins del vehicle, i les flames no han provocat ferits.

El vehicle estava situat prop d'una pineda però el foc no ha afectat massa forestal. Les tasques d'extinció del turisme, que ha quedat calcinat per l'incendi, han durat aproximadament una hora i quinze minuts.