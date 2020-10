Un 5% de les denúncies que es posen a Figueres són per no dur mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres ha interposat 9.282 denúncies per infraccions administratives, incompliments de l'ordenança de civisme i circulació en el que portem d'any. D'aquestes, 465 (un 5%) han estat per no dur mascareta. De gener a setembre, s'han posat 272 denúncies per tinença d'armes i drogues, 58 més per desobediència a agents de l'autoritat i 1.796 per incompliments de l'Estat d'Alarma. Per incompliments de l'ordenança de civisme i convivència se n'han posat 178 i 30 més per infraccions de l'ordenança de tinença d'animals. També s'han interposat 6.924 denúncies per infraccions de circulació. En l'àmbit penal, el balanç és de 564 denúncies i 110 detinguts, la majoria amb ordres de detenció pendents.

En el balanç d'aquests nou mesos, hi ha 208 denúncies més per incomplir l'ordenança civisme i de tinença d'animals, més de la meitat de les quals (92) per consum d'alcohol al carrer.

A més, se n'han interposat 6.294 per incompliments de l'ordenança de circulació i 186 per infraccions detectades en inspeccions en establiments. Des que va començar l'any, s'han fet 110 detencions i 564 denúncies penals.

Dificultats per cobrar les sancions

El regidor de Seguretat, Pere Casellas, assegura que el cobrament de sancions era un dels principals maldecaps del govern municipal. "Fins ara, es posaven les multes però acabaven prescrivint perquè no es tramitaven per, diríem, falta de personal", afirma.

"Hem creat una oficina administrativa de denúncies, s'ha substituït l'anterior TAC que hi havia i s'ha dotat de dos auxiliars administratius més", diu Casellas. Això ha permès que el nombre d'expedients que acaben la tramitació augmenti. En el que portem d'any, se n'han iniciat 274 dels quals 202 han acabat amb multa o embargament. D'aquests, gairebé el 80% (160) són per incompliments de l'ordenança de civisme.

"El que vaig veure és que la policia treballava molt però que, en realitat, no s'acabava la tramitació. M'he preocupat que es pugui fer perquè és la manera que els ciutadans vegin que si no han fet una cosa bé, han de pagar una multa", insisteix.

Casellas remarca també que el principal problema de la ciutat és "l'incivisme". En aquest sentit, diu que si es comparen les més de 9.000 denúncies d'aquest any amb les 7.400 que es van interposar el 2019, s'evidencia "l'esforç de la Guàrdia Urbana en relació amb l'incivisme".

Canvis a l'ordenança de civisme

Precisament, l'equip de govern té previst modificar l'ordenança de civisme per fer-la "més àgil" a l'hora d'aplicar sancions. Entre els principals canvis, hi ha que entre les onze de la nit i les vuit del matí només es pugui comprar i consumir alcohol en bars i restaurants, prohibint-ne la venda en botigues que obren durant tota la nit.

També es prohibirà la reproducció de música al carrer, ja sigui amb instruments o altaveus i se sancionarà a les persones que facin acrobàcies o jocs d'habilitat amb monopatí o similars fora dels parcs destinats a aquestes pràctiques.