Salut començarà dilluns unes obres al CAP Ernest Lluch de Figueres per millorar la funcionalitat del centre

El Departament de Salut començarà aquest dilluns unes obres de millora a la planta baixa del Centre d'Atenció Primària (CAP) Ernest Lluch de Figueres. El motiu és que el centre havia quedat obsolet i presentava problemes de funcionalitat a l'hora de prendre les mostres PCR per a possibles contagis de coronavirus. De fet, aquest dissabte el Departament ha fet retirar un mòdul que hi havia a l'exterior i que havia despertat crítiques entre la ciutadania i denúncies a través de les xarxes socials per la seva deixadesa. Salut, però, ha deixat clar que es tractava d'un espai provisional i que estava prevista la seva retirada, després de deu dies com a banc de testos PCR.

En concret, el Departament explica que inicialment s'havia previst posar una carpa per tal de fer la presa de les mostres, però que es va substituir per aquest mòdul, ja que la tramuntana impedia treballar amb normalitat. Salut recorda que el CAP té habilitat un altre mòdul per fer la campanya de vacunació antigripal, dotat amb calefacció i que s'ha habilitat al centre mentre duri la campanya. Les obres que s'iniciaran aquest dilluns ja estaven previstes i "en cap cas" tenen a veure amb la retirada del polèmic mòdul.

El Departament reconeix que el CAP Ernest Lluch és un centre que s'ha quedat "obsolet i poc funcional" i que la pandèmia ha fet que s'acusés encara més el problema. La necessitat de fer circuits d'atenció diferenciats entre pacients amb patologies respiratòries, adults i infants, o persones que s'han de fer la PCR ha agreujat aquesta "mala distribució".

Amb els treballs es preveu millorar la zona d'atenció a la ciutadania, la sala d'espera dels pacients, incrementar els box d'urgències i els despatxos dels professionals, entre d'altres serveis. Tot plegat amb una inversió de de prop de mig milió d'euros. Els treballs es faran en dues fases, la primera amb una durada prevista de dos mesos i la segona de tres mesos.