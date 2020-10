Salut retira un mòdul de proves PCR a Figueres per les queixes pel seu mal estat

La direcció del Centre d'Atenció Primària (CAP) Ernest Lluch, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha fet retirar el mòdul situat al costat del CAP de Figueres, al carrer Tramuntana, que es feia servir per a les proves PCR de la covid-19. S'ha retirat després de les queixes per part de Junts per Figueres i veïns per l'estat en què estava, una imatge que titllaven de «vergonyosa».

El mòdul es va instal·lar el 15 d'octubre coïncidint amb l'inici de la campanya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de vacunació contra la grip.

L'objectiu, com arreu de Catalunya, era evitar aglomeracions als consultoris locals i prendre les mesures de seguretat davant la covid-19.

Els equips d'Atenció Primària dels CAPs realitzen les vacunacions en espais annexes, fora dels centres sanitaris, o bé en equipaments que han deixat els ajuntaments.

El contenidor que ahir es va retirar es va situar a l'exterior del CAP Ernest Lluch. Es tractava d'un contenidor metàl·lic. Però es trobava en molt mal estat, tant les cadires com el terra. Això va començar a generar sorpresa i queixes entre els veïns i també d'un grup de l'oposició.

El regidor de Junts per Figueres, Carles Arbolí, va manifestar públicament el malestar per l'estat d'aquest mòdul.

Arbolí qualificava l'espai de «completament intolerable i indigne, pels ciutadans i pels professionals que hi han de treballar». «Això no es pot mantenir així ni un dia més i cal denunciar-ho. Es un menyspreu absolut i dona la sensació que tothom gosa amb aquesta ciutat».

A les xarxes es va produir una picabaralla entre Arbolí i l'alcaldessa, Agnès Lladó. El primer manifestava que «jo us proposo que exigiu a @salutcat que millori les condicions i que com a alcaldessa no permetis aquest menyspreu en un servei públic com és el de la sanitat. Això és el que s'espera de la màxima autoritat de la ciutat. Salut no necessita que li feu de portaveu» després que ella rectifiqués la informació de Junts que inicialment creia que allà s'hi vacunava. Agnès Lladó li recriminava que busquessin confrontació. «Us proposo que abandoneu el sofà i us arremangueu per fer tot el possible perquè aquesta ciutat rebaixi els indexs preocupants de #Covid similars a la resta del país, i tiri endavant. Amb demagògia i confrontació aquesta ciutat té un futur molt més incert». Arbolí considerava que el mòdul era «tercemundista». Finalment els dos representants municipals van afluixar i van acordar fer plegats la queixa.

La direcció del centre sanitari de Figueres va fer retirar ahir el contenidor.